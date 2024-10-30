Конте после 2:0 с «Миланом»: «Наполи» должен брать все от игры к игре, задача – вернуться в еврокубки. Горжусь тем, что мы создали сплоченный коллектив – это одна из лучших команд в моей карьере»

Антонио Конте высказался об амбициях «Наполи» после победы над «Миланом».

В 10-м туре Серии А «Наполи » одержал победу со счетом 2:0. Команда лидирует в таблице, опережая «Интер» на 7 очков.

«Никто не прячется. Мы просто реалистично смотрим на то, что делаем в этом сезоне – после 10 туров, на мой взгляд, это кажется невероятным, такое не могло произойти даже в самых безумных мечтах.

От игры к игре мы должны брать все. Я знаю, что за счет моего имени и карьеры на меня с самого начала возложена ответственность, потому что я добился определенных успехов. Каждый клуб знает свои цели, начиная сезон – мы тоже знаем свою, и это возвращение в еврокубки, потому что «Наполи» не попал туда, по-моему, впервые за 14 лет. Будет еще лучше, если мы войдем через парадную дверь, но мы знаем, что такие же амбиции есть еще у 5-6 клубов.

Не забывайте, что в прошлом сезоне эта команда отстала от лидера на 41 очко. Мы не скрываем, что хотим воплотить в жизнь мечты болельщиков «Наполи», но также мы должны твердо стоять на ногах.

Что заставляет меня гордиться, так это то, что всего за четыре месяца мы смогли создать сплоченный коллектив, в котором мы думаем о команде, а не об отдельных игроках. Это одна из лучших команд, которые были у меня в карьере – у всех есть единое видение и единые намерения, от руководителей клуба до медперсонала и агрономов. Все это создает замечательную атмосферу.

Я вдыхаю эту страсть и энтузиазм, поэтому, когда я попадаю в такую обстановку, это пробуждает страсть и во мне. Я тоже беспокоюсь, потому что хотел бы побеждать всегда. Я благодарен персоналу и игрокам, потому что прекрасно понимаю, что подвергаю их стрессу и требую от них не меньше, чем от себя. Страсть в «Наполи» – это огромная ответственность, и я понимаю, что дни после матчей бывают тяжелыми, если вы не выигрываете. Это эмоциональное место, где настроение может быстро измениться.

Я рад, что у команды все хорошо, но мы также должны быть готовы к неудачам и промахам. Мы хотим, чтобы болельщики «Наполи» гордились своей командой, и я думаю, что сегодня они увидели это желание у всех игроков, даже у тех, кто сыграл всего несколько минут. Я с энтузиазмом отношусь к работе с этой командой, потому что они открыты и верят в то, что мы делаем», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.