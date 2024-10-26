Первая лига. СКА примет «Черноморец», «Арсенал» сыграет с «Шинником», «Балтика» против «Урала».
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 16-го тура.
В субботу тульский «Арсенал» примет «Шинник», «Балтика» – «Урал».
В воскресенье «Сочи» встретится на выезде с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Родиной».
Первая лига
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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