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Первая лига. СКА примет «Черноморец», «Арсенал» сыграет с «Шинником», «Балтика» против «Урала».

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 16-го тура.

В субботу тульский «Арсенал» примет «Шинник», «Балтика» – «Урал».

В воскресенье «Сочи» встретится на выезде с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Родиной».

Первая лига

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoПервая лига
logoТорпедо
logoШинник
logoКАМАЗ
logoБалтика
logoУрал
logoСКА Хабаровск
logoЕнисей
logoАрсенал Тула
logoРотор
logoСокол
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
logoНефтехимик
logoУфа
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoСочи
logoРодина Москва
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