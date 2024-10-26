Первая лига. СКА примет «Черноморец», «Арсенал» сыграет с «Шинником», «Балтика» против «Урала».

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 16-го тура.

В субботу тульский «Арсенал » примет «Шинник », «Балтика » – «Урал ».

В воскресенье «Сочи » встретится на выезде с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Родиной».

Первая лига

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги