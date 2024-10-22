Дэвид Джеймс дважды отбил пенальти 11-летнего мальчика в перерыве матча с «Челси». Фанаты «Ливерпуля» освистали экс-голкипера
Фанаты освистали Дэвида Джеймса за то, что он не дал ребенку забить пенальти.
Экс-голкипер «Ливерпуля» отбивал пенальти болельщиков в перерыве матча мерсисайдцев против «Челси» (2:1) в рамках продвижения программы спонсора клуба.
После того, как Джеймс дважды отразил пенальти 11-летнего мальчика, трибуны «Энфилда» отреагировали недовольным гулом и свистом. Кроме того, как сообщает Daily Mail, поступок экс-голкипера подвергся критике в соцсетях.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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