Артета об удалениях игроков «Арсенала»: «Это случилось уже трижды в 8 матчах. Мы не можем продолжать в том же духе, чтобы оказаться там, где хотим»
Микель Артета посетовал на удаления игроков «Арсенала» в матчах АПЛ.
Вчера «Арсенал» в гостях уступил «Борнмуту» (0:2) в 8-м туре АПЛ. На 30-й минуте прямую красную карточку получил защитник лондонцев Вильям Салиба.
Ранее в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2) был удален Леандро Троссард, а в игре с «Брайтоном» (1:1) красную карточку получил Деклан Райс.
«Играть вдесятером в этой лиге – это случайность, которая может произойти, но с нами это случилось уже трижды в восьми матчах.
Чтобы оказаться там, где мы хотим быть, мы не можем продолжать в том же духе,», – сказал talkSPORT главный тренер «Арсенала».
На данный момент команда Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Алекса Крука
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