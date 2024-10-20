Артета об удалениях игроков «Арсенала»: «Это случилось уже трижды в 8 матчах. Мы не можем продолжать в том же духе, чтобы оказаться там, где хотим»

Микель Артета посетовал на удаления игроков «Арсенала» в матчах АПЛ.

Вчера «Арсенал » в гостях уступил «Борнмуту» (0:2) в 8-м туре АПЛ . На 30-й минуте прямую красную карточку получил защитник лондонцев Вильям Салиба.

Ранее в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2) был удален Леандро Троссард, а в игре с «Брайтоном» (1:1) красную карточку получил Деклан Райс.

«Играть вдесятером в этой лиге – это случайность, которая может произойти, но с нами это случилось уже трижды в восьми матчах.

Чтобы оказаться там, где мы хотим быть, мы не можем продолжать в том же духе,», – сказал talkSPORT главный тренер «Арсенала ».

На данный момент команда Микеля Артеты , набрав 17 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.