«Атлетико» интересен защитник Румынии и «Райо» Рациу. Его отступные – 25 млн евро, половина прав принадлежит «Вильярреалу»
Андрей Рациу интересен «Атлетико» и еще нескольким европейским клубам.
Контракт правого защитника с «Райо Валькано» рассчитан до 2028 года с отступными в размере 25 млн евро. При этом половина прав на 26-летнего игрока сборной Румынии принадлежит «Вильярреалу».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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