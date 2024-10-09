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«Фенербахче» Моуринью хочет арендовать Гюлера на вторую часть сезона. «Реал» может рассмотреть этот вариант

Арда Гюлер может перейти из «Реала» в «Фенербахче».

По информации As, турецкий клуб планирует связаться с мадридцами, чтобы обсудить возможность перехода 19-летнего полузащитника на правах аренды перед второй частью сезона. Сейчас «Фенербахче» внимательно следит за ситуацией с игроком. 

«Реал» не хочет продавать Гюлера, но вариант с арендой рассмотреть готов. Считается, что важным пунктом в переговорах станет готовность «Фенербахче» покрывать зарплату игрока. 

Гюлер принял участие в 7 матчах Ла Лиги в текущем сезоне, проводя на поле в среднем 35 минут. «Фенербахче», который тренирует Жозе Моуринью, занимает 4-е место в таблице чемпионата Турции с 16 очками после 7 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФенербахче
возможные трансферы
logoАрда Гюлер
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