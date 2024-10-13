  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тчуамени о Лиге наций: «Это не турнир века. Я рад, что этот трофей есть в моей коллекции, но это не Евро и не чемпионат мира»
10

Тчуамени о Лиге наций: «Это не турнир века. Я рад, что этот трофей есть в моей коллекции, но это не Евро и не чемпионат мира»

Орельен Тчуамени сравнил важность Лиги наций с Евро и чемпионатом мира.

Сборная Франции выиграла у команды Израиля со счетом 4:1 в 3-м туре группового этапа Лиги наций.

«Это не турнир века, давайте быть честными. Как игрок, надевая футболку, ты должен сделать все, чтобы победить.

Я был рад добавить этот трофей в свою коллекцию, но это не Евро и не чемпионат мира», – сказал полузащитник сборной Франции.

Франция выиграла Лигу наций в 2021 году.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoЛига наций УЕФА
logoОрельен Тчуамени
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тчуамени об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время матча Франции: «Все, что касается Килиана, приобретает несоразмерные масштабы. Не важно, где он был – это не наша проблема»
8сегодня, 15:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» запретил Соболеву активно играть в Доту. Он провел 25 матчей в MOBA после трансфера (Mash)
7 минут назадКиберспорт
Спрятали карточки футболистов прямо на Спортсе! Найдете все?
112 минут назадСпецпроект
Черчесов о 3-м сухом поражении Казахстана подряд: «Видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой. Команда не делается в один день, поверьте моему опыту»
5443 минуты назад
«Ман Сити» рассматривал Виейра как замену Гвардиоле. «Горожане» много лет ведут поиск преемника Пепа
1953 минуты назад
Кике Сетьен: «Месси – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Исключительный футболист, мне повезло»
13сегодня, 16:12
Дешам о Мбаппе в ночном клубе Стокгольма: «Проблема в том, что личная жизнь Килиана отнюдь не личная. Как частное лицо он может делать что хочет. «Реал» не запрещал»
6сегодня, 16:05
Лига наций. Англия в гостях у Финляндии, Армения против Северной Македонии, Казахстан проиграл Словении
75сегодня, 16:01Live
Казахстан при Черчесове не забивает 4 матча – это худшая серия сборной с 2013 года
36сегодня, 15:52
Тчуамени об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время матча Франции: «Все, что касается Килиана, приобретает несоразмерные масштабы. Не важно, где он был – это не наша проблема»
8сегодня, 15:44
Тихонов про пиво: «Водой не восстановишься, а тут еще микроэлементы хорошие есть. Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво»
17сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Футболисты «Сити» играют за идею, а не за деньги. Когда в «МЮ» были люди, любящие футбол, все было иначе. Команда была семьей, сейчас такого нет»
110 минут назад
Мвила о детстве: «Я жил с мамой в центре для женщин, пострадавших от насилия. Мою первую зарплату забирал отец, приходилось идти к банкомату в 00:01, чтобы успеть снять деньги и помочь матери»
14 минут назад
Фофана можно играть за «Челси» только раз в неделю до конца 2024-го. Мареска согласился не выпускать защитника, пропустившего сезон из-за травмы, чаще
528 минут назад
Коке о чемпионстве «Атлетико» в 2014-м: «Я думал, что нахожусь в игре FIFA. Тогда в «Барселоне» был Месси, а в «Реале» – Криштиану, представьте себе уровень»
837 минут назад
Финляндия – Англия. 0:1 – Грилиш открыл счет. Онлайн-трансляция
153 минуты назадLive
Первая лига. «Сочи» и «Арсенал» сыграли вничью, «Балтика» победила «Аланию»
27сегодня, 16:05
Тюкавин и Лунев тренируются по индивидуальному плану после возвращения из сборной России
3сегодня, 16:02
LEON Вторая лига А. «Авангард» забил 4 гола «Велесу», «Кубань» обыграла «Калугу»
1сегодня, 16:01
Боярский о «Зените»: «Краснодар» победил по существу за счет своей энергии. Всерьез воспринимаю и «Локомотив», но команда Семака сумеет их победить»
8сегодня, 15:29
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Владивосток обыграло «Космос», «Зенит-2» победил «Тверь», «Балтика БФУ» против «Динамо-2»
2сегодня, 15:27Live