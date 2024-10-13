Тчуамени о Лиге наций: «Это не турнир века. Я рад, что этот трофей есть в моей коллекции, но это не Евро и не чемпионат мира»

Орельен Тчуамени сравнил важность Лиги наций с Евро и чемпионатом мира.

Сборная Франции выиграла у команды Израиля со счетом 4:1 в 3-м туре группового этапа Лиги наций.

«Это не турнир века, давайте быть честными. Как игрок, надевая футболку, ты должен сделать все, чтобы победить.

Я был рад добавить этот трофей в свою коллекцию, но это не Евро и не чемпионат мира», – сказал полузащитник сборной Франции.

Франция выиграла Лигу наций в 2021 году.