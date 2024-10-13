Тчуамени о Лиге наций: «Это не турнир века. Я рад, что этот трофей есть в моей коллекции, но это не Евро и не чемпионат мира»
Орельен Тчуамени сравнил важность Лиги наций с Евро и чемпионатом мира.
Сборная Франции выиграла у команды Израиля со счетом 4:1 в 3-м туре группового этапа Лиги наций.
«Это не турнир века, давайте быть честными. Как игрок, надевая футболку, ты должен сделать все, чтобы победить.
Я был рад добавить этот трофей в свою коллекцию, но это не Евро и не чемпионат мира», – сказал полузащитник сборной Франции.
Франция выиграла Лигу наций в 2021 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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