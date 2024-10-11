Слишкович о возвращении в «Спартак»: «Кто может сказать «нет»? Если через 10 лет будет возможность и клуб захочет меня видеть, почему нет?»
Владимир Слишкович хотел бы вернуться в «Спартак» и стать чемпионом России.
Боснийский специалист работал в «Спартаке» ассистентом главного тренера с июня 2022 по апрель 2024, затем стал исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых до июня 2024 года. На прошлой неделе Слишкович был назначен главным тренером «Оренбурга».
– Мечтаете когда‑то вернуться в «Спартак» и стать чемпионом?
– Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть меня видеть, то почему нет?
– Кого бы из «Спартака» хотели бы видеть в «Оренбурге»?
– Вопрос риторический. Там классные игроки, но у меня сейчас есть такие же. Ни одного игрока «Оренбурга» не променял бы сейчас, – сказал Слишкович.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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