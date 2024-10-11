Глебов об РПЛ: «Качество упало, прибавилось много молодых футболистов. Опытных осталось мало»

Данил Глебов высказался о снижении уровня футболистов в РПЛ.

– Хорен Байрамян сказал, что РПЛ деградирует и все это чувствуют. Согласны?

– Может быть, да. Может быть, нет. Смотря в чем.

– Или плюс-минус одинаково, – уровень такой же, как до международного бана?

– Если по-честному говорить, качество, наверное, упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных футболистов, – сказал хавбек «Ростова» Глебов .

Александр Селихов: «Россия – футбольная страна, но уровень упал. Вспомните, какие легионеры играли раньше и какие сейчас»