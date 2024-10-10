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Андрей Мостовой о будущем: «Помимо «Зенита» только Европа, наверное. Не буду загадывать, поживем – увидим»

Андрей Мостовой заявил о желании играть в европейском чемпионате.

– Ты недавно сыграл 150-й матч за «Зенит». Осознаешь, насколько это большая цифра?

– Большая, да. Я еще видел статистику по голам. Я там на 50-м, что ли, месте в истории «Зенита»... Можно немножко забить и выше подняться.

– Помимо «Зенита» российские клубы вообще не рассматриваешь? Только Европа?

– Наверное, только Европа, да. Хотелось бы такой маршрут.

Но не буду загадывать, не хочу рассказывать в интервью о своих планах. Я много об этом говорил. Ну а там, как сложится, поживем – увидим, – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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