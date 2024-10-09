«Лас-Пальмас» назначил Диего Мартинеса главным тренером. Команда идет на последнем месте в Ла Лиге

Диего Мартинес возглавил «Лас-Пальмас».

О назначении 43-летнего специалиста сообщила пресс-служба испанского клуба.

Мартинес возглавлял «Осасуну», «Гранаду» и «Эспаньол». Его последним местом работы был «Олимпиакос».

Ранее «Лас-Пальмас» отправил в отставку Луиса Мигеля Каррьона.

Под его руководством клуб не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Клуб идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице, набрав 3 очка за 9 матчей.

Фото: x.com/UDLP_Oficial