«Лас-Пальмас» назначил Диего Мартинеса главным тренером. Команда идет на последнем месте в Ла Лиге
Диего Мартинес возглавил «Лас-Пальмас».
О назначении 43-летнего специалиста сообщила пресс-служба испанского клуба.
Мартинес возглавлял «Осасуну», «Гранаду» и «Эспаньол». Его последним местом работы был «Олимпиакос».
Ранее «Лас-Пальмас» отправил в отставку Луиса Мигеля Каррьона.
Под его руководством клуб не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне Ла Лиги. Клуб идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице, набрав 3 очка за 9 матчей.
Фото: x.com/UDLP_Oficial
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Лас-Пальмаса»
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