Директор «Ромы» о неназначенном пенальти в матче с «Монцей»: «Фол был очевиден, весь мир это видел. Клуб требует уважения»

Директор «Ромы» потребовал уважения к клубу из-за непоставленного 11-метрового.

Римляне сыграли вничью с «Монцей» (1:1) в 7-м туре Серии А.

После матча спортивный директор «Ромы» Флоран Гисольфи выступил на телевидении с резким недовольством по поводу неназначенного пенальти на Томмазо Бальданци .

«Я не привык жаловаться на происходящее, но это недопустимо, пенальти был очевиден, и весь мир это видел.

Я понимаю, что арбитр мог быть далеко, но почему ВАР не вмешался? Я требую уважения, «Рома » требует уважения, весь мир это видел, мы хотим уважения. Мы потребуем объяснений от арбитра, поскольку мы еще не говорили с ним. Бальданци в ярости, он знает, что против него совершили фол», – сказал Гисольфи.