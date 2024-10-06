Компани о 3:3 с «Айнтрахтом»: «Бавария» заслуживала большего, возможно. Нужно сохранять спокойствие – мы будем выигрывать, если продолжим в том же духе»

Венсан Компани остался доволен игрой «Баварии» в матче с «Айнтрахтом».

В 6-м туре Бундеслиги команды сыграли вничью (3:3). «Айнтрахт » сравнял счет на 4-й добавленной ко 2-му тайму минуте благодаря голу Омара Мармуша.

«Давайте просто сохранять спокойствие. Сегодня команда сыграла отлично. У нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего.

Мы должны просто продолжать в том же духе, идти своим путем и верить, что такая игра в конце концов принесет нам результаты. У меня есть большая надежда. То, что делает эта команда, ненормально.

У меня достаточно опыта. Если мы продолжим в том же духе, то снова будем выигрывать матчи. Мы должны сохранять спокойствие», – сказал главный тренер «Баварии» в интервью DAZN.