Компани о 3:3 с «Айнтрахтом»: «Бавария» заслуживала большего, возможно. Нужно сохранять спокойствие – мы будем выигрывать, если продолжим в том же духе»
Венсан Компани остался доволен игрой «Баварии» в матче с «Айнтрахтом».
В 6-м туре Бундеслиги команды сыграли вничью (3:3). «Айнтрахт» сравнял счет на 4-й добавленной ко 2-му тайму минуте благодаря голу Омара Мармуша.
«Давайте просто сохранять спокойствие. Сегодня команда сыграла отлично. У нас было очень много моментов. Возможно, мы заслуживали большего.
Мы должны просто продолжать в том же духе, идти своим путем и верить, что такая игра в конце концов принесет нам результаты. У меня есть большая надежда. То, что делает эта команда, ненормально.
У меня достаточно опыта. Если мы продолжим в том же духе, то снова будем выигрывать матчи. Мы должны сохранять спокойствие», – сказал главный тренер «Баварии» в интервью DAZN.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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