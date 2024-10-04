Дивеев о ЦСКА в РПЛ: «Будем бороться за первое место. У «Зенита» могли спокойно выигрывать, но не получилось» 

Игорь Дивеев оценил результаты ЦСКА в Мир РПЛ.

После 10 туров армейцы занимают в таблице 5-е место.

— Мы, наверное, где-то потеряли очки свои — с тем же «Краснодаром»(1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1). И даже можно сказать, что и с «Зенитом » (0:1), потому что игра была интересная — мы могли спокойно выигрывать, но не получилось.

— Круговой говорит, что вы догоните «Зенит», хоть и отстаете от него уже на шесть очков.

— Конечно. Мы будем стараться.

— А «Краснодар» с «Локомотивом»?

— Мы будем бороться за первое место, – сказал защитник ЦСКА .