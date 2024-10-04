Дивеев о ЦСКА в РПЛ: «Будем бороться за первое место. У «Зенита» могли спокойно выигрывать, но не получилось»
Игорь Дивеев оценил результаты ЦСКА в Мир РПЛ.
После 10 туров армейцы занимают в таблице 5-е место.
— Мы, наверное, где-то потеряли очки свои — с тем же «Краснодаром»(1:2) и тем же «Локомотивом» (0:1). И даже можно сказать, что и с «Зенитом» (0:1), потому что игра была интересная — мы могли спокойно выигрывать, но не получилось.
— Круговой говорит, что вы догоните «Зенит», хоть и отстаете от него уже на шесть очков.
— Конечно. Мы будем стараться.
— А «Краснодар» с «Локомотивом»?
— Мы будем бороться за первое место, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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