Маркос Сенна: «Иньеста должен был получить хотя бы один «Золотой мяч» – в 2010-м. Андрес всегда был потрясающим игроком и человеком»

Маркос Сенна считает, что Андрес Иньеста должен был получить «Золотой мяч».

Сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявит о завершении карьеры 8 октября.

«Андрес должен был получить хотя бы один «Золотой мяч » – в 2010 году. Он пример для подражания не только в Испании, но и во всем мире. Его время пришло.

Он один из тех игроков, которые никогда не должны прекращать играть. Он всегда был потрясающим игроком и человеком», – сказал бывший хавбек «Вильярреала» и чемпион Европы в составе сборной Испании .