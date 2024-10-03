Маркос Сенна: «Иньеста должен был получить хотя бы один «Золотой мяч» – в 2010-м. Андрес всегда был потрясающим игроком и человеком»
Маркос Сенна считает, что Андрес Иньеста должен был получить «Золотой мяч».
Сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании объявит о завершении карьеры 8 октября.
«Андрес должен был получить хотя бы один «Золотой мяч» – в 2010 году. Он пример для подражания не только в Испании, но и во всем мире. Его время пришло.
Он один из тех игроков, которые никогда не должны прекращать играть. Он всегда был потрясающим игроком и человеком», – сказал бывший хавбек «Вильярреала» и чемпион Европы в составе сборной Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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