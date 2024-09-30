Мбаппе – Гризманну об уходе из сборной: «Уважаю твое решение. Игра в этой футболке требует большой отдачи, но иногда не приносит должного признания. Ты навсегда в истории команды»
33-летний футболист сегодня объявил о завершении карьеры в национальной команде.
«Исключительный игрок, который завершает свою карьеру в сборной Франции. Один из самых важных игроков современного поколения нашей сборной.
Спасибо тебе за незабываемые воспоминания, которые ты нам подарил, ты тащил команду в течение многих лет и внес большой вклад в то, чтобы вывести ее на вершину, завоевав множество титулов.
Кто-то может подумать, что сейчас еще слишком рано заканчивать, но я понимаю и уважаю твое решение. Игра в этой футболке требует большой отдачи от тебя, но иногда не приносит должного признания. Ты навсегда останешься в истории сборной Франции.
И я никогда не забуду, какой честью и удовольствием было играть бок о бок с тобой на протяжении стольких лет. И я никогда не буду воспринимать это как должное. Удачи, друг, и спасибо тебе», – написал нападающий сборной Франции и «Реала».
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