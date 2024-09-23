На «Газпром Арене» состоялась викторина для болельщиков «Зенита» и «Факела»

Интеллектуальная баталия, посвященная футболу, а также исторической связи Петербурга и Воронежа, прошла в лектории Газпромбанка перед домашней встречей сине-бело-голубых.

В викторине, объединяющей города и их жителей, приняли участие команды, образованные из болельщиков «Зенита» и «Факела», а также смешанные коллективы. Победители получили от клуба и банка ценные призы.

Интеллектуальная игра в лектории Газпромбанка стала продолжением серии мероприятий, направленных на сближение поклонников петербургского и воронежского клубов. В тот же день болельщики «Зенита» и «Факела» приняли участие в эксклюзивной экскурсии по «Лахта Центру». Гости самого высокого небоскреба Европы узнали интересные факты о здании, сравнили масштаб «Лахта Центра» с главными городскими достопримечательностями, а также насладились фантастическим видом на весь Петербург.

После завершения эксклюзивной экскурсии и викторины болельщики отправились на трибуны и обеспечили яркую и громкую поддержку своих команд.