Команда академии «Рубина» стала победителем первого в истории «Кубка Востока»

Турнир прошел в Казани и завершился 22-го сентября на базе спортивного лагеря «Молодая гвардия». В финале команда из академии «Рубина» обыграла сверстников из «Елимая» со счетом 10:0.

На церемонии награждения игроков академии футбольного клуба «Рубин» наградил глава республики Татарстан Рустам Минниханов и президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

В «Кубке Востока» приняли участие команды футболистов 2014-го рождения из семи стран: России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Итоговое расположение команд:

1 место: «Рубин»;

2 место: «Елимай»;

3 место: «Нефтехимик»;

4 место: «Илбирс»;

5 место: ДФЛ;

6 место: Future Football Academy;

7 место: «Уфа»;

8 место: Al Faisaliya Sports Academy;

9 место: «Локомотив» Ташкент;

10 место: «Зира».

По итогам турнира представители стран-участниц подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого продолжат обмениваться спортивным опытом и сохранять контакт для дальнейшего взаимодействия.