Команда академии «Рубина» стала победителем первого в истории «Кубка Востока»
Турнир прошел в Казани и завершился 22-го сентября на базе спортивного лагеря «Молодая гвардия». В финале команда из академии «Рубина» обыграла сверстников из «Елимая» со счетом 10:0.
На церемонии награждения игроков академии футбольного клуба «Рубин» наградил глава республики Татарстан Рустам Минниханов и президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.
В «Кубке Востока» приняли участие команды футболистов 2014-го рождения из семи стран: России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.
Итоговое расположение команд:
1 место: «Рубин»;
2 место: «Елимай»;
3 место: «Нефтехимик»;
4 место: «Илбирс»;
5 место: ДФЛ;
6 место: Future Football Academy;
7 место: «Уфа»;
8 место: Al Faisaliya Sports Academy;
9 место: «Локомотив» Ташкент;
10 место: «Зира».
По итогам турнира представители стран-участниц подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого продолжат обмениваться спортивным опытом и сохранять контакт для дальнейшего взаимодействия.
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