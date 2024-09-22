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«Амкар» принимает «Черноморец». Приходите на домашний кубковый матч!

«Амкар» встретится с «Черноморцем» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

Матч состоится во вторник, 24 сентября, в 19:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» побеждает в последних четырех домашних матчах и идет на второй строчке в LEON Второй лиге Б. «Черноморец» же идет на серии из трех побед, занимая пятое место в Мелбет Первой лиге. Приходите на стадион поддержать команду в кубковом матче!

Билеты на матч доступны по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoАмкар
натив
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