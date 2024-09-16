«Удинезе» единолично лидирует в Серии А – впервые с 2011-го. Сегодня обыграли «Парму», отыгравшись с 0:2
«Удинезе» стал единоличным лидером Серии А после четырех туров.
Команда Косты Руняича одержала три победы и один раз сыграла вничью в чемпионате Италии. Сегодня они одолели «Парму» со счетом 3:2, уступая 0:2 к 43-й минуте матча.
Сейчас на их счету 10 очков. У «Наполи», занимающего вторую строчку в турнирной таблице, – 9 баллов.
В последний раз «Удинезе» единолично возглавлял Серию А в сезоне-2011/12. Тогда клуб набрал 15 очков, не проиграв в своих первых семи матчах и пропустив всего один гол за этот период.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaPaolo
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