«Удинезе» единолично лидирует в Серии А – впервые с 2011-го. Сегодня обыграли «Парму», отыгравшись с 0:2

«Удинезе» стал единоличным лидером Серии А после четырех туров.

Команда Косты Руняича одержала три победы и один раз сыграла вничью в чемпионате Италии. Сегодня они одолели «Парму» со счетом 3:2, уступая 0:2 к 43-й минуте матча.

Сейчас на их счету 10 очков. У «Наполи», занимающего вторую строчку в турнирной таблице, – 9 баллов.

В последний раз «Удинезе » единолично возглавлял Серию А в сезоне-2011/12. Тогда клуб набрал 15 очков, не проиграв в своих первых семи матчах и пропустив всего один гол за этот период.