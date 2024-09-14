Аль-Муваллад упал с балкона и находится в реанимации. У вингера сборной Саудовской Аравии несколько переломов и травма черепа

Вингер сборной Саудовской Аравии находится в реанимации.

Al Jazeera передает, что Фахад Аль-Муваллад упал с балкона, расположенного на втором этаже его частного дома в Дубае. Он приземлился на бетонный объект, что привело к нескольким переломам и травме черепа.

Инцидент произошел в четверг около 10 утра – спустя несколько часов после того, как от вингера уехали друзья. Футболиста «Аль-Шабаба » обнаружила уборщица. Сейчас игрок находится в реанимации.

На счету Аль-Муваллада 78 матчей в составе сборной Саудовской Аравии и 17 голов. Его статистику можно изучить здесь .