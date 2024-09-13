Эменике о стоимости своего дома из золота: «Около миллиона или полутора миллионов долларов. Я много играл в футбол, поэтому получилось построить его»

Эммануэль Эменике раскрыл стоимость своего дома в Нигерии.

– Когда фанаты увидели ваше видеообращение, многие задавались вопросом, что за дворец, в котором вы живете.

– Это мой дом, ха-ха. Я много играл в футбол, поэтому получилось построить такой дом.

– Там много золота. Оно настоящее?

– Да. Из Египта.

– Сколько стоил ваш дом?

– Не могу сказать точно. Где-то около миллиона или полутора миллионов долларов, – сказал бывший нападающий «Спартака ».