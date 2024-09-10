Президент «Атлетико» Сересо: «Мне нужен еще один финал ЛЧ против «Реала»

Президент «Атлетико» хочет еще раз сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Матрасники» уступили «сливочным» в финалах Лиги чемпионов-2013/14 и 2015/16.

«Мне нужен еще один финал Лиги чемпионов против « ». Начинается Лига чемпионов, наше незаконченное дело. Четвертый раз – счастливый (« » проигрывал в финалах трижды – Sports).

Мы должны попытаться попасть в число 16 лучших команд. Это новый формат, в котором проводится много игр со многими командами, с одними дома, с другими на выезде. Нужно постараться выиграть как можно больше матчей, чтобы пройти в плей-офф. Это требование», – сказал в эфире программы Babylon Show на Telecinco.