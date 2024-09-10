Президент «Атлетико» Сересо: «Мне нужен еще один финал ЛЧ против «Реала»
Президент «Атлетико» хочет еще раз сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
«Матрасники» уступили «сливочным» в финалах Лиги чемпионов-2013/14 и 2015/16.
«Мне нужен еще один финал Лиги чемпионов против «Реала». Начинается Лига чемпионов, наше незаконченное дело. Четвертый раз – счастливый («Атлетико» проигрывал в финалах трижды – Sports).
Мы должны попытаться попасть в число 16 лучших команд. Это новый формат, в котором проводится много игр со многими командами, с одними дома, с другими на выезде. Нужно постараться выиграть как можно больше матчей, чтобы пройти в плей-офф. Это требование», – сказал Энрике Сересо в эфире программы Babylon Show на Telecinco.
Я люблю такие игры. В них столько эмоций и накала, что это чуть ли не физически сам ощущаешь. Многие считают финалы одной страны скучными, а финал ЛЧ 02-03 самым скучным, но и там это напряжение было каждую секунду фактически, и в серии пенальти особенно проявилось. Финал 12-13 тоже был хорош, хотя я не фанат Бундеслиги. Единственный, на мой взгляд, скучный финал одной страны это финал 2019. Но там всё таки был Тоттенхэм, поэтому итог и так был предсказуем.