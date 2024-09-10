Президент «Атлетико» Сересо: «Мне нужен еще один финал ЛЧ против «Реала»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Энрике Сересо Футбол

Президент «Атлетико» хочет еще раз сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Матрасники» уступили «сливочным» в финалах Лиги чемпионов-2013/14 и 2015/16. 

«Мне нужен еще один финал Лиги чемпионов против «Реала». Начинается Лига чемпионов, наше незаконченное дело. Четвертый раз – счастливый («Атлетико» проигрывал в финалах трижды – Sports). 

Мы должны попытаться попасть в число 16 лучших команд. Это новый формат, в котором проводится много игр со многими командами, с одними дома, с другими на выезде. Нужно постараться выиграть как можно больше матчей, чтобы пройти в плей-офф. Это требование», – сказал Энрике Сересо в эфире программы Babylon Show на Telecinco.

4 комментария
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мазохист товарищ получается
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Кто бы что ни говорил про тот же финал 15-16, но оба финала те смотрелись взахлёб. Напряжение чувствовалось в каждой минуте, и то, как Атлетико был близок к трофею оба раза тоже. Поэтому Сересо понять легко, хочется реванша.
Я люблю такие игры. В них столько эмоций и накала, что это чуть ли не физически сам ощущаешь. Многие считают финалы одной страны скучными, а финал ЛЧ 02-03 самым скучным, но и там это напряжение было каждую секунду фактически, и в серии пенальти особенно проявилось. Финал 12-13 тоже был хорош, хотя я не фанат Бундеслиги. Единственный, на мой взгляд, скучный финал одной страны это финал 2019. Но там всё таки был Тоттенхэм, поэтому итог и так был предсказуем.
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чтоб проиграть в третий раз)))😉
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