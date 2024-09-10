Холанд, Кейн, Мбаппе и Винисиус – самые дорогие в фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘

Стала известна стоимость звезд в фэнтези-турнире Лиги чемпионов.

Самыми дорогими в фэнтели ЛЧ на Спортсе’’ стали форварды Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал»), а также полузащитник Винисиус («Реал»). Они стоят по 9 млн.

Еще восемь игроков получили стоимость 8,5: нападающие Роберт Левандовски («Барселона») и Лаутаро Мартинес («Интер»), а также полузащитники Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Флориан Виртц («Байер»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне и Фил Фоден (оба – «Манчестер Сити»).

Старт сбора команд в фэнтези ЛЧ-2024/25 на Спортсе’’ – в ближайшее время.

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