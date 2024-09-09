Тарханов о сезоне РПЛ без поражений: «Краснодар» не сможет. «Зенит» еще может попробовать, но это на тоненького»
Александр Тарханов высказался о том, что можно ли пройти сезон РПЛ без поражений.
После 7 туров ни разу не проиграли лишь «Зенит» и «Краснодар» – первые две команды текущего турнира.
— В России такой чемпионат, что очень сложно пройти весь сезон без поражений. Даже «Зенит» сколько раз становился чемпионом, а все равно уступал. Да и в мире такие случаи встречаются крайне редко.
— Представим, что подобное возможно. «Зенит» или «Краснодар»?
— «Краснодар» не сможет. «Зенит» еще может попробовать, но это на тоненького, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Вообще разговор о потенциальных беспроигрышных серия после 7 туров это какой-то анекдот