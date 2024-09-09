Тарханов о сезоне РПЛ без поражений: «Краснодар» не сможет. «Зенит» еще может попробовать, но это на тоненького» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Тарханов Краснодар Футбол

Александр Тарханов высказался о том, что можно ли пройти сезон РПЛ без поражений.

После 7 туров ни разу не проиграли лишь «Зенит» и «Краснодар» – первые две команды текущего турнира.

— В России такой чемпионат, что очень сложно пройти весь сезон без поражений. Даже «Зенит» сколько раз становился чемпионом, а все равно уступал. Да и в мире такие случаи встречаются крайне редко.

— Представим, что подобное возможно. «Зенит» или «Краснодар»?

— «Краснодар» не сможет. «Зенит» еще может попробовать, но это на тоненького, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

3 комментария
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Ответ akutashi
По такой игре, как раз Краснодар может ниразу не проиграть, но будет 2-5 , а зенит легко может проиграть Допустим Локо или ЦСКА, но выиграть титул в целом
Ниразу не проиграть не сможет никто )
Вообще разговор о потенциальных беспроигрышных серия после 7 туров это какой-то анекдот
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По такой игре, как раз Краснодар может ниразу не проиграть, но будет 2-5 , а зенит легко может проиграть Допустим Локо или ЦСКА, но выиграть титул в целом
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Весь сезон без поражений - это из области фантастики! Вся интрига лишь в том, можно выигрывать у лидеров, а проиграть явному аутсайдеру!
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