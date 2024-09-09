Тарханов о сезоне РПЛ без поражений: «Краснодар» не сможет. «Зенит» еще может попробовать, но это на тоненького» 

Александр Тарханов высказался о том, что можно ли пройти сезон РПЛ без поражений.

После 7 туров ни разу не проиграли лишь « » и « » – первые две команды текущего турнира.

— В России такой чемпионат, что очень сложно пройти весь сезон без поражений. Даже «Зенит» сколько раз становился чемпионом, а все равно уступал. Да и в мире такие случаи встречаются крайне редко.

— Представим, что подобное возможно. «Зенит» или «Краснодар»?

— «Краснодар» не сможет. «Зенит» еще может попробовать, но это на тоненького, — сказал экс-тренер клубов .