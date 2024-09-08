Директор «Красного Знамени» о переходе Полоза: «Дима наша третья звезда. В этом сезоне уже сыграли Гранат и Подберезкин» 

Теги Владимир Гранат третий дивизион любительский футбол Дмитрий Полоз Вячеслав Подберезкин Красное Знамя Ногинск Футбол

Директор «Красного Знамени» высказался о переходе форварда Дмитрия Полоза.

— В этом сезоне за нас уже сыграли Владимир Гранат, Вячеслав Подберезкин. То есть Дима Полоз уже третья звезда, которая выйдет на поле за нас. Нашим спортивным директором является Ренат Янбаев, у него хорошие связи. Пока никто особо не отказывался за нас сыграть по его просьбе.

— С Полозом полноценный контракт подписан?

— Нет. У нас же любительская команда сейчас, любительский статус. Просто обычная договоренность. Человек просто приезжает, играет, получает премиальные. Наверное, Дмитрию это тоже будет полезно для поддержания формы. А для нас будет полезно присутствие такого футболиста. 

У нас сезон в самом разгаре. Сейчас предстоят стыковые матчи за право участия в чемпионате России среди любительских команд, который пройдет в Сочи в ноябре. Так как мы победили в Кубке Московской области, мы ждем соперника — обладателя Кубка Москвы. Собственно, будет два стыка, а также боремся за чемпионство в первенстве Московской области, — сказал Евгений Лукьянов.

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