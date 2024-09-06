8 сентября на «РЖД Арене» пройдет День «Локомотива»

День «Локомотива» стартует с матча ЮФЛ-3 между «Локомотивом» и «Зенитом», который пройдет в 11:00 на «Сапсан Арене».

В 14:30 клуб приглашает мальчиков 2017-2015 гг. р. на «Сапсан Арену» и девочек 2017-2009 гг. р. в манеж за «Сапсан Ареной» на отбор в академию «Локомотива».

Далее день «Локомотива» продолжится на Южной площади. Гостей ждут традиционные активности: мастер-классы, панна-футбол, фотозоны, автограф-сессии легенд «Локомотива». А в 14:50 на сцене Южной площади пройдет концерт рок-группы «Демарш».

Программа завершится матчем легенд и болельщиков клуба на «РЖД Арене» в 16:00. На матче можно будет увидеть игру Лоськова, Сычева, Пашинина, Билялетдинова и многих других.

Билеты на матч можно получить бесплатно по ссылке.