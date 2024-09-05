Экс-главу пляжной «Дельты» признали виновным в 10 эпизодах мошенничества с грантами Минспорта. Его осудили на 5 лет и взыскали 43,9 млн рублей – суд арестовал доли бизнесмена в «Брудершафте» и «Газконтракте»

С экс-главы клуба по пляжному футболу «Дельта» взыщут 43 млн рублей по делу о хищении.

Как заключили следствие и суд, президент саратовского клуба пляжного футбола Сергей Кормилицын в период с июня 2017-го по ноябрь 2018 года совершал махинации с грантами, выдаваемыми «Дельте» областным министерством спорта на развитие пляжного футбола. Клуб отчитывался перед министерством об их расходовании, подавая сметы и бухгалтерские документы, однако впоследствии правоохранители установили, что документы были фиктивными. При этом, как отмечается в приговоре суда, проверка подлинности отчетности не входила в обязанности чиновников министерства спорта.

Тренеры клуба, выступавшие в качестве свидетелей, рассказали, что недостоверные сведения вносились в ведомости о выделении выезжавшим на соревнования футболистам суточных и средств на питание. Игроки «Дельты» рассказали, что получали зарплату наличными, а некоторые играли в клубе на общественных началах. Команда, выезжая на состязания на средства грантов, выступала успешно и завоевывая призовые места.

Представительница турфирмы, занимавшейся организацией выездов команды, рассказала в суде, что в 2018 году Кормилицын попросил ее снимать со счета компании те средства, которые он будет переводить на организацию выезда команды, и передавать ему. Сами услуги проживания команды при этом не оказывались.

В конце декабря Кормилицын был признан Октябрьским районным судом Саратова виновным в 10 эпизодах мошенничества с грантами – ущерб бюджету от совершенных махинаций оценили в 40 миллионов рублей. Экс-президента «Дельты», признанной банкротом в феврале прошлого года, приговорили к 5 годам тюремного заключения. Кроме того, на 4 года условно осудили бухгалтера клуба Ольгу Спичникову.

Защита Кормилицына обжаловала приговор, пытаясь добиться квалификации действий Кормилицына как единого продолжаемого преступления, однако суд отверг доводы адвокатов, постановив, что «умысел на завладение деньгами ФК «Дельта» формировался у него каждый раз самостоятельно в зависимости от наличия для этого благоприятных условий и соответствующих возможностей». Кассационный суд также оставил приговор Кормилицыну в силе. Также был удовлетворен гражданский иск зампрокурора Саратовской области в пользу региона о взыскании ущерба на сумму 43,9 млн рублей.

Как сообщает «Бизнес-вектор», суд наложил арест на 100% доли в уставном капитале компании Кормилицына «Газконтракт», занимающейся производством и распределением топлива, а также на долю осужденного бизнесмена в компаниях «Брудершафт» и «Брудершафт-Л» (по 26% акций).