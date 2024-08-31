Автогол «Енисея» принес «Балтике» победу (2:1). Голкипер не смог обработать мяч на линии ворот после паса защитника

Теги Первая лига Балтика Енисей Станислав Антипин Томас Рукас Футбол

Вратарь «Енисея» Станислав Антипин совершил результативную ошибку.

В начале второго тайма матча 8-го тура Мелбет Первой лиги он не смог обработать пас защитника Томаса Рукаса. Антипин находился в створе ворот, мяч пересек линию после касания его ног.


Так счет в матче стал 2:0 в пользу «Балтики», красноярцы в концовке отыграли один мяч – в итоге этот автогол стал решающим в матче.

29-летний Антипин проводит второй сезон за «Енисей».

Опубликовал Sports

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    6 комментариев
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    Пусть жираф был не прав, но виновен не жираф...
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    Есть неписанное правило для полевых игроков - не отдавая пас назад вратарю в створ ворот! Ну вот отдал, ну вот и гол.
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    Тихонов про себя: Что за клоун у меня в воротах?
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    Тут больше вина защитника,чем Антипина. Для чего было такой силы пас делать если большинство полевых игроков таких пасов принять не могут
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    В малых лет учать , чтобы пас вратарю было не в створ вороты
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