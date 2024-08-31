Автогол «Енисея» принес «Балтике» победу (2:1). Голкипер не смог обработать мяч на линии ворот после паса защитника

Вратарь «Енисея» Станислав Антипин совершил результативную ошибку.

В начале второго тайма матча 8-го тура Мелбет Первой лиги он не смог обработать пас защитника Томаса Рукаса. Антипин находился в створе ворот, мяч пересек линию после касания его ног.



Так счет в матче стал 2:0 в пользу «Балтики», красноярцы в концовке отыграли один мяч – в итоге этот автогол стал решающим в матче.

29-летний Антипин проводит второй сезон за «Енисей».