Автогол «Енисея» принес «Балтике» победу (2:1). Голкипер не смог обработать мяч на линии ворот после паса защитника
Вратарь «Енисея» Станислав Антипин совершил результативную ошибку.
В начале второго тайма матча 8-го тура Мелбет Первой лиги он не смог обработать пас защитника Томаса Рукаса. Антипин находился в створе ворот, мяч пересек линию после касания его ног.
Так счет в матче стал 2:0 в пользу «Балтики», красноярцы в концовке отыграли один мяч – в итоге этот автогол стал решающим в матче.
29-летний Антипин проводит второй сезон за «Енисей».