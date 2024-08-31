Экс-защитник «Спартака» Жиго перешел в «Лацио» – аренда из «Марселя» с выкупом при определенных условиях

Теги Спартак Марсель Лацио лига 1 Франция трансферы Самюэль Жиго Футбол

Самюэль Жиго перешел в «Лацио».

Римляне объявили, что арендовали защитника у «Марселя». Предусмотрен обязательный выкуп при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб купит 30-летнего француза за 3,5 млн евро.

В прошлом сезоне Жиго принял участие в 21 матче Лиги 1 и забил 3 гола. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Спартака» можно ознакомиться здесь.

Изображение: x.com/OfficialSSLazio

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3 комментария
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У Жиго хорошая коллекция клубов с харизмой под стать характеру. Спартак, Марсель, теперь вот Лацио.
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Жаль не вернулся в Спартак.Мог бы оторваться на дельфине Соболеве.
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Удачи, Сэм!
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