Экс-защитник «Спартака» Жиго перешел в «Лацио» – аренда из «Марселя» с выкупом при определенных условиях

Самюэль Жиго перешел в «Лацио».

Римляне объявили, что арендовали защитника у « ». Предусмотрен обязательный выкуп при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб купит 30-летнего француза за 3,5 млн евро.

В прошлом сезоне принял участие в 21 матче Лиги 1 и забил 3 гола. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Спартака» можно ознакомиться здесь.

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