Экс-защитник «Спартака» Жиго перешел в «Лацио» – аренда из «Марселя» с выкупом при определенных условиях
Самюэль Жиго перешел в «Лацио».
Римляне объявили, что арендовали защитника у «Марселя». Предусмотрен обязательный выкуп при выполнении определенных условий.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб купит 30-летнего француза за 3,5 млн евро.
В прошлом сезоне Жиго принял участие в 21 матче Лиги 1 и забил 3 гола. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Спартака» можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/OfficialSSLazio