Экс-защитник «Спартака» Жиго перейдет в «Лацио» из «Марселя» за 3,5 млн евро
Самюэль Жиго перейдет в «Лацио» из «Марселя».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения о трансфере защитника за 3,5 млн евро. В ближайшее время футболист отправится в Италию.
Ранее стало известно, что 30-летний защитник не входит в планы нового главного тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби. Сообщалось, что Жиго тренируется отдельно от команды.
До «Марселя» француз выступал за «Спартак» – с 2018 по 2022 год. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.