Экс-защитник «Спартака» Жиго перейдет в «Лацио» из «Марселя» за 3,5 млн евро

Теги Спартак Марсель Лацио премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Самюэль Жиго деньги Фабрицио Романо Футбол

Самюэль Жиго перейдет в «Лацио» из «Марселя».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения о трансфере защитника за 3,5 млн евро. В ближайшее время футболист отправится в Италию.

Ранее стало известно, что 30-летний защитник не входит в планы нового главного тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби. Сообщалось, что Жиго тренируется отдельно от команды. 

До «Марселя» француз выступал за «Спартак» – с 2018 по 2022 год. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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Жалко не в Спартак ! Только благодаря ему и что он пахал за двоих Хинкалыч стал считаться защитником . Пара Бабич Жиго просто была бы лучшей в РПЛ
+31
-1
+30
Лучше бы обратно в Спартак, Жиго настоящий гладиатор.
+13
-1
+12
Ответ Лига Мастеров
Жалко не в Спартак ! Только благодаря ему и что он пахал за двоих Хинкалыч стал считаться защитником . Пара Бабич Жиго просто была бы лучшей в РПЛ
Остаётся надеяться, что у Абены в прошлом матче был не просто всплеск эмоций
+7
0
+7
Ответ Лига Мастеров
Жалко не в Спартак ! Только благодаря ему и что он пахал за двоих Хинкалыч стал считаться защитником . Пара Бабич Жиго просто была бы лучшей в РПЛ
ТОП-защитник для РПЛ!Факт!
+4
0
+4
Лучше бы обратно в Спартак, Жиго настоящий гладиатор.
+4
-2
+2
Лацио из Марселя Жиго.
+2
0
+2
Ответ Denzel1922
Лучше бы обратно в Спартак, Жиго настоящий гладиатор.
Гладиатор должен быть в Риме
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