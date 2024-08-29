Экс-защитник «Спартака» Жиго перейдет в «Лацио» из «Марселя» за 3,5 млн евро

Самюэль Жиго перейдет в «Лацио» из «Марселя».

По информации инсайдера , клубы достигли соглашения о трансфере защитника за 3,5 млн евро. В ближайшее время футболист отправится в Италию.

Ранее стало известно, что 30-летний защитник не входит в планы нового главного тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби. Сообщалось, что тренируется отдельно от команды.

До « » француз выступал за « » – с 2018 по 2022 год. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.