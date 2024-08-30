Оздоев забил победный гол в матче раунда плей-офф ЛЕ против «Шэмрок Роверс». У него 2+2 в 8 матчах за ПАОК в сезоне

Теги Лига Европы УЕФА ПАОК высшая лига Греция Шэмрок Роверс Магомед Оздоев Федор Чалов Футбол

Магомед Оздоев забил победный гол в матче раунда плей-офф ЛЕ с «Шэмрок Роверс».

31-летний российский полузащитник ПАОК отличился на 64-й минуте ответного матча (2:0). Греческий клуб вышел в основной турнир Лиги Европы по сумме двух игр. 

В 8 матчах в текущем сезоне во всех турнирах у Оздоева 2 гола и 2 результативные передачи. 

Российский форвард ПАОК Федор Чалов вышел на замену на 72-й минуте и не успел отметиться результативными действиями. 

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5 комментариев
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ПАОК Оздоева, пока что , получается
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Опорник Оздоев забьёт за сезон больше "форварда" Чалова
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Плюшевый Феденька и в Паоке плюшевый )
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