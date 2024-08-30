Оздоев забил победный гол в матче раунда плей-офф ЛЕ против «Шэмрок Роверс». У него 2+2 в 8 матчах за ПАОК в сезоне
Магомед Оздоев забил победный гол в матче раунда плей-офф ЛЕ с «Шэмрок Роверс».
31-летний российский полузащитник ПАОК отличился на 64-й минуте ответного матча (2:0). Греческий клуб вышел в основной турнир Лиги Европы по сумме двух игр.
В 8 матчах в текущем сезоне во всех турнирах у Оздоева 2 гола и 2 результативные передачи.
Российский форвард ПАОК Федор Чалов вышел на замену на 72-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.