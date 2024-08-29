«Лилль», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб и «Слован» сыграют на общем этапе ЛЧ

Определились последние участники общего этапа Лиги чемпионов.

28 августа загребское « » победило « » (2:0), « » обыграла « » (2:0), а « » из Братиславы одолел «Мидтьюлланд» (3:2).

Пражская «Славия» хоть и победила «Лилль» (2:1) во втором матче плей-офф, но не смогла пройти дальше из-за поражения в первой игре (0:2).

«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию