«Лилль», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб и «Слован» сыграют на общем этапе ЛЧ

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Определились последние участники общего этапа Лиги чемпионов.

28 августа загребское «Динамо» победило «Карабах» (2:0), «Црвена Звезда» обыграла «Буде-Глимт» (2:0), а «Слован» из Братиславы одолел «Мидтьюлланд» (3:2).

Пражская «Славия» хоть и победила «Лилль» (2:1) во втором матче плей-офф, но не смогла пройти дальше из-за поражения в первой игре (0:2).

«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию

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9 комментариев
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Владимир Вайсс старший только что вернул Братиславу спустя 19 лет в основную стадию лч. В сезоне 05-06 он сенсационно выбил в стыках Селтик и Партизан с Артмедией Петржалкой и даже занял с ней третье место в группе с Интером, Порту и Рейнджерс, оставив португальцев без евровесны. А потом ушел в Сатурн

Главным форвардом Артмедии в том евросезоне был небезызвестный Лукаш Гартиг)
+13
0
+13
Ответ кuraakula belov
Буде уже давно хотелось бы увидеть на высшем уровне
Буде,но потом)
+6
0
+6
Если не ошибаюсь, то первый проход Слована в группу ЛЧ
+6
-1
+5
Только Галатасарай облажался, остальные заслуженно сыграют в ЛЧ.
+2
0
+2
Ответ Бестрофеник 2024
Только Галатасарай облажался, остальные заслуженно сыграют в ЛЧ.
Буде уже давно хотелось бы увидеть на высшем уровне
+2
0
+2
Ответ Алексей Скамейчук
Если не ошибаюсь, то первый проход Слована в группу ЛЧ
Слован полюбасу играл в КЧ ещё до групп.
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Ответ кuraakula belov
Владимир Вайсс старший только что вернул Братиславу спустя 19 лет в основную стадию лч. В сезоне 05-06 он сенсационно выбил в стыках Селтик и Партизан с Артмедией Петржалкой и даже занял с ней третье место в группе с Интером, Порту и Рейнджерс, оставив португальцев без евровесны. А потом ушел в Сатурн Главным форвардом Артмедии в том евросезоне был небезызвестный Лукаш Гартиг)
Артмедиа или Петржалка? Я чёто запутался. Помню ещё Жилина играла.
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Ответ bombardirovocnaaa
Артмедиа или Петржалка? Я чёто запутался. Помню ещё Жилина играла.
Артмедия Петржалка. Петржалка - район Братиславы, Артмедия - спонсор, вместе типа Пари НН. Жилина это другой город отдаленный от столицы
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Ответ кuraakula belov
Артмедия Петржалка. Петржалка - район Братиславы, Артмедия - спонсор, вместе типа Пари НН. Жилина это другой город отдаленный от столицы
А ну значит - Петржалка. Спонсоры меняются, а команда остаётся.
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