«Лилль», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб и «Слован» сыграют на общем этапе ЛЧ
Определились последние участники общего этапа Лиги чемпионов.
28 августа загребское «Динамо» победило «Карабах» (2:0), «Црвена Звезда» обыграла «Буде-Глимт» (2:0), а «Слован» из Братиславы одолел «Мидтьюлланд» (3:2).
Пражская «Славия» хоть и победила «Лилль» (2:1) во втором матче плей-офф, но не смогла пройти дальше из-за поражения в первой игре (0:2).
«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию
Главным форвардом Артмедии в том евросезоне был небезызвестный Лукаш Гартиг)