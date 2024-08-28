Экс-защитник «Спартака» Жиго близок к переходу в «Лацио» из «Марселя» (Фабрицио Романо)
Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго близок к переходу в «Лацио» из «Марселя».
Клубы уже договорились между собой, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В среду состоятся переговоры со стороной игрока.
Ранее стало известно, что 30-летний защитник не входит в планы нового главного тренера французской команды Роберто Де Дзерби.
Сообщалось, что Жиго тренируется отдельно от команды. До «Марселя» француз выступал за «Спартак» – с 2018 по 2022 год.