Экс-защитник «Спартака» Жиго близок к переходу в «Лацио» из «Марселя» (Фабрицио Романо)

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго близок к переходу в «Лацио» из «Марселя».

Клубы уже договорились между собой, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В среду состоятся переговоры со стороной игрока.

Ранее стало известно, что 30-летний защитник не входит в планы нового главного тренера французской команды Роберто Де Дзерби.

Сообщалось, что тренируется отдельно от команды. До « » француз выступал за « » – с 2018 по 2022 год.