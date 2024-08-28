Экс-защитник «Спартака» Жиго близок к переходу в «Лацио» из «Марселя» (Фабрицио Романо)

Теги Спартак Марсель Лацио лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Самюэль Жиго Фабрицио Романо Футбол

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго близок к переходу в «Лацио» из «Марселя».

Клубы уже договорились между собой, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В среду состоятся переговоры со стороной игрока. 

Ранее стало известно, что 30-летний защитник не входит в планы нового главного тренера французской команды Роберто Де Дзерби.

Сообщалось, что Жиго тренируется отдельно от команды. До «Марселя» француз выступал за «Спартак» – с 2018 по 2022 год.

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8 комментариев
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Самуэль Спартаку бы точно не помешал. Качественный игрок, всегда бился
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ничего против Абена не имею, но лучше купили бы Жиго чем его, кто такой Жиго и как играет знаем, Абена нет, надеюсь Деян лучше знает
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Ответ Байтулла Дагиров
ничего против Абена не имею, но лучше купили бы Жиго чем его, кто такой Жиго и как играет знаем, Абена нет, надеюсь Деян лучше знает
Согласен полностью, Жиго на поле был полезен в любой его точке у него только одна проблема, он выкидывается на игрока при обороне, теряет позицию, его должен постоянно кто то страховать, Бабич это не тот кто мог бы это сделать, Жиго хорошо бы подошёл на роль центрального защитника в схеме с 3мя центральными.
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Вот кто бы не помешал «Спартаку».
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Как бы то ни было на повышение идёт в Лацио, молодец, держит марку Жиго, наш человек 😎 Удачи ему и без травм! Если что милости просим, всегда рады видеть в Спартаке!
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Перейдёт к арабам по итогу.
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