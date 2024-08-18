Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси, когда «Аль-Наср» Роналду проигрывал 1:4

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Лионеля Месси.

Случилось это в финале Суперкубка Саудовской Аравии, когда «Аль-Хилаль» обыгрывал «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Болельщики кричали «Месси!» при счете 4:1 в пользу «Аль-Хилаля». Матч закончился с этим счетом.

Напомним, сразу после матча Роналду ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле и участвовали в награждении серебряными медалями.

Заснули, обделались – Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут

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53 комментария
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Последние слова на мемориале Рональду:

"Месси, Месси, Месси"
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Ну хоть шарф команды соперника в трусы себе не засовывал, и то хорошо. В этот раз просто истерикой и слезами обошлось 🤭
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Как же угарно роналдуфаны отстреливаются накрученными минусами и пытаются перевести стрелки на любую тему после очередного позора кумира 😄 Но даже эти махинации не избавят их от заслуженных страданий 😄
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-18
+28
Ответ elkipalki
Комментарий скрыт
Лучший бомбардир не равно лучший игрок.
Сейчас бы писать про сборные на фоне краха роналду как на двух последних Евро так и на всех ЧМ.
За 25 лет карьеры в сборной 0 званий лучшего игрока турнира.
Хорошо что для недалекой фан базы роналду есть матчи с Лихтенштейном и Литвой, можно компенсировать)
Только это работает в вашем мире, в реальности голы должны приносить большие победы, тогда ты можешь называться величайшим.
+26
-6
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Один против всего мира.
Шейхи Катара и Инфантино подкупили игроков Аль - Насра что бы они слили очередной трофей.
Вселенская несправедливость.
Сииииууу.
+17
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Ответ elkipalki
Комментарий скрыт
что то я сомневаюсь что ты выбрал бы титул лучшего бомбардира евро место победы на чм:)
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+12
"Зато у меня тело красивее", подумал Роналду и ушёл в раздевалку смотреться в зеркало.
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Ответ Nikita Ufimtsev
Риго прорвало, переживает за Роналду больше, чем за Месси и Барселону
А за Месси то чего переживать?
Чемпион Мира, обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, 46 трофеев, самый титулованный и самый успешный игрок в истории.
Месси достиг абсолютного величия.
Так что за него можно не переживать, он сейчас проживает свою лучшую жизнь.
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Банально, конечно, но работает, чивоужтам...
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это уже похоже на какое то массовое психическое отклонение
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Это уже классика футбола
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Рюналду: мы идём финал.
Аль Хилял: что бы в очередной раз плакать .
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А вот знаете, если бы он не сравнивал себя с Месси такого бы не было. Когда выступал за Реал и за МЮ первый раз вполне мог в тройку лучших в мире, я бы на его месте был бы этим горд, так нет вот обязательно надо быть лучше Месси? Зачем?
+14
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+4
Ответ maximkamraz
Ну хоть шарф команды соперника в трусы себе не засовывал, и то хорошо. В этот раз просто истерикой и слезами обошлось 🤭
В раздевалке наверняка за пах себя подергал перед партнерами, он без этого не может
+7
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+3
Ответ Nikita Ufimtsev
Риго прорвало, переживает за Роналду больше, чем за Месси и Барселону
Так это не он, а это ваш Роналду. Он всегда хотел быть ЛУЧШЕ Месси! Вопрос зачем?
+4
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+3
Ответ elkipalki
Без сомнения выбрал бы стать лучшим бомбардиром в истории футбола вместо победы на ЧМ)
только проблема в том что месси не просто победитель на чм
+4
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Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий скрыт
Не был никогда.
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+3
Ответ elkipalki
Без сомнения выбрал бы стать лучшим бомбардиром в истории футбола вместо победы на ЧМ)
Тогда в твоём мире Лукаку более великий чем Пеле, верно?))
У Лукаку больше голов за сборную.
+3
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+3
Ответ elkipalki
Без сомнения выбрал бы стать лучшим бомбардиром в истории футбола вместо победы на ЧМ)
А Неймар более великий чем Пеле, РоналдО, Зико и тд.
Ведь он лучший бомбардир в истории Бразилии.
Все верно?)))
+3
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Ответ Капибарбер
Последние слова на мемориале Рональду: "Месси, Месси, Месси"
Пхпхпххахахаххаха
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Фанаты Аль-Троляля
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Ответ maximkamraz
Ну хоть шарф команды соперника в трусы себе не засовывал, и то хорошо. В этот раз просто истерикой и слезами обошлось 🤭
Ага)
Он стоял в центре поля и команде жестами показывал что она обос###ась.
Руку приложил к тому самому месту у задней точки и показал как)
+3
-2
+1
Ответ maximkamraz
Как же угарно роналдуфаны отстреливаются накрученными минусами и пытаются перевести стрелки на любую тему после очередного позора кумира 😄 Но даже эти махинации не избавят их от заслуженных страданий 😄
Артемка вышел на поле битвы.
Он все ещё думает что его кумир актуален в сравнении с ЧЕМПИОНОМ МИРА Месси.
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Уже весь мир смеется над кринжем:)) Где Ромка?:))
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Унижение продолжается.
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Мало того что обыграли в одну калитку,так ещё по самому больному месту 🥴
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Футбол для подобных людей ограничивается этой парочкой, лучше бы поддержали свой клуб
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Зачем выкрикивать фамилию того, кто забоялся переезжать в лигу верблюдов?
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Роналду даёт уйму работы комментаторам
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