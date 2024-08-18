Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси, когда «Аль-Наср» Роналду проигрывал 1:4
Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Лионеля Месси.
Случилось это в финале Суперкубка Саудовской Аравии, когда «Аль-Хилаль» обыгрывал «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Болельщики кричали «Месси!» при счете 4:1 в пользу «Аль-Хилаля». Матч закончился с этим счетом.
Напомним, сразу после матча Роналду ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле и участвовали в награждении серебряными медалями.
Заснули, обделались – Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут
"Месси, Месси, Месси"
Сейчас бы писать про сборные на фоне краха роналду как на двух последних Евро так и на всех ЧМ.
За 25 лет карьеры в сборной 0 званий лучшего игрока турнира.
Хорошо что для недалекой фан базы роналду есть матчи с Лихтенштейном и Литвой, можно компенсировать)
Только это работает в вашем мире, в реальности голы должны приносить большие победы, тогда ты можешь называться величайшим.
Шейхи Катара и Инфантино подкупили игроков Аль - Насра что бы они слили очередной трофей.
Вселенская несправедливость.
Сииииууу.
Чемпион Мира, обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, 46 трофеев, самый титулованный и самый успешный игрок в истории.
Месси достиг абсолютного величия.
Так что за него можно не переживать, он сейчас проживает свою лучшую жизнь.
Аль Хилял: что бы в очередной раз плакать .
У Лукаку больше голов за сборную.
Ведь он лучший бомбардир в истории Бразилии.
Все верно?)))
Он стоял в центре поля и команде жестами показывал что она обос###ась.
Руку приложил к тому самому месту у задней точки и показал как)
Он все ещё думает что его кумир актуален в сравнении с ЧЕМПИОНОМ МИРА Месси.