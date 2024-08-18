Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси, когда «Аль-Наср» Роналду проигрывал 1:4

Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Лионеля Месси.

Случилось это в финале Суперкубка Саудовской Аравии, когда «Аль-Хилаль» обыгрывал «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Болельщики кричали «Месси!» при счете 4:1 в пользу «Аль-Хилаля». Матч закончился с этим счетом.

Напомним, сразу после матча ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле и участвовали в награждении серебряными медалями.

Заснули, обделались – Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут