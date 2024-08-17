Джуд Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton.

Полузащитник « » и сборной Англии начал сотрудничество с французским домом моды.

«Его амбиции и преданность делу как на поле, так и за его пределами олицетворяют дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами», – говорится в заявлении бренда.

Фото: инстаграм Louis Vuitton