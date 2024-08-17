Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton
Джуд Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton.
Полузащитник «Реала» и сборной Англии начал сотрудничество с французским домом моды.
«Его амбиции и преданность делу как на поле, так и за его пределами олицетворяют дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами», – говорится в заявлении бренда.
Фото: инстаграм Louis Vuitton
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Амбассадор - посол/лицо, представляющее компанию
Бренд - торговая марка
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Странно, что вместо "сотрудничество" не ввернули "коллаборация")
Да, в мире появляются новые профессии, роли для которых в русском языке нет названий. Когда-то не было соцсетей и блогеров. Ты против слова «блогер»? Почему не «самозанятый работник соцсети»?