Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига фото стиль Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton.

Полузащитник «Реала» и сборной Англии начал сотрудничество с французским домом моды.

«Его амбиции и преданность делу как на поле, так и за его пределами олицетворяют дух сообщества Louis Vuitton: людей, которые являются чемпионами в своих областях и за их пределами», – говорится в заявлении бренда.

Фото: инстаграм Louis Vuitton

31 комментарий
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Ответ Старый Волк
Спортс, вы вместо новостей о том, «кто такой скуф?», превью нового сезона Серии А выложили, как делали это с другими чемпионатами: АПЛ, Ла Лиги и тд. Причем их вы выкладывали заранее, а не в день старта турнира.
Зачем это нужно. Сейчас будет очередное интервью Заремы и Смородской
+41
-2
+39
Спортс, вы вместо новостей о том, «кто такой скуф?», превью нового сезона Серии А выложили, как делали это с другими чемпионатами: АПЛ, Ла Лиги и тд. Причем их вы выкладывали заранее, а не в день старта турнира.
+39
-1
+38
Урун Урунов давно уже им является
+22
-4
+18
Ответ ЧестноОбъективныйОбозреватель
Омбосодор - это который с быками управляется лучше других из числа латиносов али что за передастическое описание откровенно сомнительного занятия?
Само придумало какой-то набор букв, само дало определение (что-то бессвязное про какого-то быка и латиноса), само себя за это педерастом назвало...
+17
-1
+16
Ответ Северный болельщик
Урун Урунов давно уже им является
Остон Остонов!
+8
0
+8
Перевожу бумерам с гламурного зумерского
____________________________
Амбассадор - посол/лицо, представляющее компанию
Бренд - торговая марка
__________________
Странно, что вместо "сотрудничество" не ввернули "коллаборация")
+7
-2
+5
Ответ Яна Рябова
Я надеюсь ему не отдадут ЗМ
Почему? Не любишь Луи Виттон?
+4
-1
+3
Амбоссакто? Спорц, у вас в редакции слово "представитель" запретили?
+2
0
+2
Ответ Vitto
Почему? Не любишь Луи Виттон?
Почему он должен любить Луи Витон, если видел его только на рынке и на горцах
+2
-1
+1
Ответ Старый, добрый
Амбоссакто? Спорц, у вас в редакции слово "представитель" запретили?
Когда тебе скажут представитель компании, то ты о чем подумаешь? Я лично о торговом представителе или представителе на переговорах. Человека который в офис ходит :) Ну или если к тебе придет «представитель ФСБ», ты вряд ли подумаешь, что это известный человек продвигающий их бренд.
Да, в мире появляются новые профессии, роли для которых в русском языке нет названий. Когда-то не было соцсетей и блогеров. Ты против слова «блогер»? Почему не «самозанятый работник соцсети»?
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Ответ Северный болельщик
Урун Остонов!
🤣
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Ответ Карпов Стас
Остон Остонов!
Урун Остонов!
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Ответ utsh44psmr
Зачем это нужно. Сейчас будет очередное интервью Заремы и Смородской
Это еще куда ни шло, а вот Васильев, Кожевнииков и Журова - это топ!
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Ответ Moscwow
Почему он должен любить Луи Витон, если видел его только на рынке и на горцах
луи просто не наилучший люкс бренд
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Ответ Vitto
Почему Яна Рябова - он? Он или она? Вот в чем вопрос...
На который лучше не знать ответа)
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Ответ Moscwow
Почему он должен любить Луи Витон, если видел его только на рынке и на горцах
Почему Яна Рябова - он? Он или она? Вот в чем вопрос...
+1
-1
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Ответ Vitto
Почему? Не любишь Луи Виттон?
Не дадут, он же не в трусах
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Инфлюенсер, амбасадор, куда катиться наш язык..
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