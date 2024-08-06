Винисиус будет основным пенальтистом в «Реале» после прихода Мбаппе. На исполнение стандартов претендуют Гюлер, Модрич, Вальверде, Алаба и Беллингем

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Давид Алаба Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Арда Гюлер Футбол

Винисиус Жуниор останется пенальтистом «Реала» в новом сезоне.

Как сообщает Marca, после прихода Килиана Мбаппе бразилец сохранит роль основного исполнителя 11-метровых мадридского клуба.

Отмечается, что основной проблемой для Карл Анчелотти и тренерского штаба «Реала» остается выбор исполнителя стандартных положений после ухода Тони Крооса. Основными кандидатами на эту роль считаются Лука Модрич, Арда Гюлер, Давид Алаба, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.

Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 14 августа – мадридцы сыграют против «Аталанты» за Суперкубок Европы.

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33 комментария
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Ответ Raul14
Тащер Вини будет бить пенальти, все логично! У хейтеров по прежнему 🔥🔥🔥😆
Эти хейтеры сейчас с тобой в одной комнате? Или у вас в фан-клубе Реала раздвоение произошло?
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+16
Ответ 993 Final
винисиус не забьёт пенальти, будут новые шутки про него
Это потому что его отвлекали белые штанги
+11
-1
+10
Мбаппе заявил, что ему очень нравится АПЛ и он рассмотрел бы предложения оттуда
+6
0
+6
Пусть бьёт, время покажет
+5
-1
+4
винисиус не забьёт пенальти, будут новые шутки про него
+6
-4
+2
Только сейчас начинает приходить осознание, что угловые Реала больше не будет подавать Тони Кроос. Это настолько странное чувство, что никак не верится в такое
И какое же преимущество было все эти 10 лет у Реала, включая легендарный угловой в последней игре за мадридский клуб и гол в ворота Боруссии
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Ответ Ilya_Panchenko
Беллингем
Джуд 188см. Думаю такой нужен в штрафной. Феде тоже как будто должен на подборе бить или на дальней.
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Гюлер хорош на подачах, но вот только играть он будет далеко не всегда. Алаба тоже годный, но чтобы цз подавал угловые? Модрич тоже играть будет не всегда...Походу основного исполнителя стандартов так и не будет
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Ответ slavik12345
Будет хозяином Мадрида ближайшие лет 15-20, помяни мое слово.
Как фоти?😆
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Ответ slavik12345
Был в Мадриде уже один тащер, больше всего на свете любивший забивать пенки. В итоге остался вечно вторым и по его биографии можно снять фильм «жизнь в тени». А Винику светит вообще тройная тень. Сперва его одноклубников Джуда и Эмбппе, а затем и молодого Ямаля.
боль от 10 лет без ЛЧ? бывает
+3
-2
+1
Ответ krealpmoney
Гюлер хорош на подачах, но вот только играть он будет далеко не всегда. Алаба тоже годный, но чтобы цз подавал угловые? Модрич тоже играть будет не всегда...Походу основного исполнителя стандартов так и не будет
А зачем вообще выбирать одного исполнителя для стандартов? Ладно пенальти с одной точки. Но стандарты разные бывают, соответственно и исполнение разное: на силу, на точность, с разных ног, с помощью розыгрыша...Вспоминается Роналду: да, у него супер удар, но он однотипен и с любой точки, даже откуда шанс забить меньше 1% и лучше разыграть/навесить он всё равно бьёт...зачем...?
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Ответ Ilya_Panchenko
Беллингем
Джуд в штрафной неплох при стандартах, так то лучшие варианты из перечисленных Модрич/Арда, но вряд ли они в основе будут играть, штрафные Вальверде/Родриго, если с левой удобно бить, то Алаба
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Ответ Кристина нырялдовна
Роналду - 163 забитых пенальти. Месси - 110 забитых пенальти
Комментарий удален модератором
Ответ Мастер тектоника
меся генно модифицированный миджет, Роналду идеальный профессионал и атлет. Так что не воняй.
Месси легенда и лучший футболист. Вечно второй только и умеет что нырять в штрафной и ныть))
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Ответ krealpmoney
Гюлер хорош на подачах, но вот только играть он будет далеко не всегда. Алаба тоже годный, но чтобы цз подавал угловые? Модрич тоже играть будет не всегда...Походу основного исполнителя стандартов так и не будет
Беллингем
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Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален модератором
А что там за черкаши стёртые?
+1
-1
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Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Гюлер очень неплохо на чемпионате европы стандарты исполнял. Особенно, угловые.
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Ответ slavik12345
Был в Мадриде уже один тащер, больше всего на свете любивший забивать пенки. В итоге остался вечно вторым и по его биографии можно снять фильм «жизнь в тени». А Винику светит вообще тройная тень. Сперва его одноклубников Джуда и Эмбппе, а затем и молодого Ямаля.
Мбаппе и Беллингем ладно, но как ты умудрился впихнуть сюда лолмаля😆😆😆
В свое время про фати говорили также, итог мы знаем 😆😆😆
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Вот из таких факторов как пробитие пенальти и возникают конфликты среди звезд. Реал проведет сезон значительно хуже прошлого, скриньте
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Ответ 993 Final
винисиус не забьёт пенальти, будут новые шутки про него
Пока не промахнулся
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