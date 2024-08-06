Винисиус будет основным пенальтистом в «Реале» после прихода Мбаппе. На исполнение стандартов претендуют Гюлер, Модрич, Вальверде, Алаба и Беллингем
Винисиус Жуниор останется пенальтистом «Реала» в новом сезоне.
Как сообщает Marca, после прихода Килиана Мбаппе бразилец сохранит роль основного исполнителя 11-метровых мадридского клуба.
Отмечается, что основной проблемой для Карл Анчелотти и тренерского штаба «Реала» остается выбор исполнителя стандартных положений после ухода Тони Крооса. Основными кандидатами на эту роль считаются Лука Модрич, Арда Гюлер, Давид Алаба, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.
Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 14 августа – мадридцы сыграют против «Аталанты» за Суперкубок Европы.
И какое же преимущество было все эти 10 лет у Реала, включая легендарный угловой в последней игре за мадридский клуб и гол в ворота Боруссии
В свое время про фати говорили также, итог мы знаем 😆😆😆