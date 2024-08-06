Винисиус будет основным пенальтистом в «Реале» после прихода Мбаппе. На исполнение стандартов претендуют Гюлер, Модрич, Вальверде, Алаба и Беллингем

Винисиус Жуниор останется пенальтистом «Реала» в новом сезоне.

Как сообщает Marca, после прихода бразилец сохранит роль основного исполнителя 11-метровых мадридского клуба.

Отмечается, что основной проблемой для и тренерского штаба « » остается выбор исполнителя стандартных положений после ухода . Основными кандидатами на эту роль считаются , Арда Гюлер, Давид Алаба, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.

Первый официальный матч нового сезона «Реал» проведет 14 августа – мадридцы сыграют против «Аталанты» за Суперкубок Европы.