«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 24 матча, общий счет – 53:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 24 матчей.

« » под руководством российского специалиста одержал выездную победу над « » (2:0) в матче китайской Суперлиги.

«Шанхай» по-прежнему ни разу не проиграл под руководством Слуцкого, одержав 19 побед в 24 матчах и 5 раз сыграв вничью. Общий счет – 53:8.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает 2-е место, набрав 55 очков в 21 матче. Лидирует « », набравший 57 очков.

В первом официальном матче в качестве главного тренера «Шанхая» выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.