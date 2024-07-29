«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 24 матча, общий счет – 53:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка
Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 24 матчей.
«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста одержал выездную победу над «Ухань Фри Таунс» (2:0) в матче китайской Суперлиги.
«Шанхай» по-прежнему ни разу не проиграл под руководством Слуцкого, одержав 19 побед в 24 матчах и 5 раз сыграв вничью. Общий счет – 53:8.
В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает 2-е место, набрав 55 очков в 21 матче. Лидирует «Шанхай Порт», набравший 57 очков.
В первом официальном матче в качестве главного тренера «Шанхая» Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.
Лёня Слуцкий — наш герой,
Над Китайскою стеной
Так всегда и стой...
дзюбу Лёня не пропустит
И победу не упустит,
Лёня тренером родился
И Шанхаю пригодился.
И может выйти так, что оба клуба в итоге отыграют сезон на НОЛЬ в графе поражения
Это китайский ответ последнему чемпионату Турции
± в своё время была и лучшая атака, пока портовые не ушли в отрыв, а теперь и третья команда догоняет