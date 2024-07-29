«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 24 матча, общий счет – 53:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Ухань Фри Таунс Футбол

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 24 матчей.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста одержал выездную победу над «Ухань Фри Таунс» (2:0) в матче китайской Суперлиги.

«Шанхай» по-прежнему ни разу не проиграл под руководством Слуцкого, одержав 19 побед в 24 матчах и 5 раз сыграв вничью. Общий счет – 53:8.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» занимает 2-е место, набрав 55 очков в 21 матче. Лидирует «Шанхай Порт», набравший 57 очков.

В первом официальном матче в качестве главного тренера «Шанхая» Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.

42 комментария
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Вообще обидно, столько побед подряд, и только второе место
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Лёня Слуцкий — наш король,
Лёня Слуцкий — наш герой,
Над Китайскою стеной
Так всегда и стой...

дзюбу Лёня не пропустит
И победу не упустит,
Лёня тренером родился
И Шанхаю пригодился.
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Леня идет как Ливерпуль в сезоне 18/19, где им даже 97 очков не хватило для чемпионства. Но Шанхай Порт слишком хорош: в последних трех матчах счета 5:1, 5:0, 8:1.
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-1
+35
Ответ StillInTheGame
Лёня Слуцкий — наш король, Лёня Слуцкий — наш герой, Над Китайскою стеной Так всегда и стой... дзюбу Лёня не пропустит И победу не упустит, Лёня тренером родился И Шанхаю пригодился.
Лайк от фаната книг о Гарри Поттере))
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+33
Вот тут-то и проблема, что Слуцкий НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ В КИТАЕ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ В ЧЕМПИОНАТЕ
И может выйти так, что оба клуба в итоге отыграют сезон на НОЛЬ в графе поражения
Это китайский ответ последнему чемпионату Турции
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+15
Ответ Дональд Безухов
Вообще обидно, столько побед подряд, и только второе место
Обидно ещё что ничьи есть
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Ну, Лёня, ну мерзавец!) 👍👍👍
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Болеем за рекорд!!!
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Ничего, догонять всегда проще. Вот ближе к концу чемпионата Шанхай Порт неизбежно задрожит, занервничает, ошибётся из-за упорного преследователя, и вот тогда Лёня вырвется вперёд, и своего уже не упустит.
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Дурацкий Шанхай Порт!
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Молодец Леонид Викторович !
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Леонид Викторович красава!
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Шанхай Порт мощная команда,за них играет бывшая звезда сборной Бразилии Оскар.
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+ поставил "ОБОРОНУ", у клуба лучшая оборона в чемпионате Китая. Вторая команда по надёжности в обороне пропустила на ДЕСЯТЬ мячей БОЛЬШЕ
± в своё время была и лучшая атака, пока портовые не ушли в отрыв, а теперь и третья команда догоняет
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Напоминает Саудовскую лигу и Аль хиляль ,который только 6 очков потерял за весь чемпионат
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Чем-то гонку МСити и Ливерпуля напоминает несколько сезонов назад.
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Хозяин Китая!
+3
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кабы цпорс не сглазили Слуцкого.
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+1
Ответ StillInTheGame
Лёня Слуцкий — наш король, Лёня Слуцкий — наш герой, Над Китайскою стеной Так всегда и стой... дзюбу Лёня не пропустит И победу не упустит, Лёня тренером родился И Шанхаю пригодился.
Почему-то я этот стих прочитал на манер китайских песен😀
+1
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Ответ Николай Володин
Болеем за рекорд!!!
💪💪💪
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Молодец Леонид Викторович !
💪💪💪💪
+3
-2
+1
Ответ a2wai
Леонид Викторович красава!
Согласен 👍👍👍
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Мостовой, твой выход
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Он таки рекорд Байера побьёт))
+2
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+1
Похоже повторят судьбу Фенербахче прошлого сезона
+1
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Ответ topsatan
Мостовой, твой выход
Если Леня проиграет матч-Царь сразу выползет)Пока,видимо бухает с горя)))
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Ответ Neo
кабы цпорс не сглазили Слуцкого.
Не,не сглазят!У Лени магия сильная)
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Ответ Кирилл Шарапов
8 побед подряд (6 в чемпионате и 2 в кубке)
Так это вообще не обидно для второго места
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Ответ Tun
А сколько побед подряд?
8 побед подряд (6 в чемпионате и 2 в кубке)
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Ответ Wiley Fox
Это позорище, а не чемпионат
Мостовой, ты ли это?
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