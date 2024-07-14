Глава УЕФА Чеферин: «Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но подвергается нападкам и насмешкам. Жду извинений»
Александер Чеферин не согласен с критиками Гарета Саутгейта.
«Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но при этом подвергается нападкам и насмешкам, разве что после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.
Я жду от них извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе случается, но это неправильно», – сказал президент УЕФА в интервью Рио Фердинанду.
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Из-за него сегодня в финале не играем !
Так, что он априори не может быть самым успешным.
Физрук есть физрук.
но вся остальная критика про отсутствие трофеев, про везение (4 турнира уже везёт), про помощь судей, про самый лучший состав - это от слабоумия.
А саутгейт
Стоит Того чтобы ждать