Глава УЕФА Чеферин: «Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но подвергается нападкам и насмешкам. Жду извинений»

Александер Чеферин не согласен с критиками Гарета Саутгейта.

«Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но при этом подвергается нападкам и насмешкам, разве что после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.

Я жду от них извинений перед . Я знаю, что подобное в футболе случается, но это неправильно», – сказал президент в интервью Рио Фердинанду.

Как Саутгейт изменил все. История перерождения сборной Англии

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола