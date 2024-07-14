Глава УЕФА Чеферин: «Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но подвергается нападкам и насмешкам. Жду извинений»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу УЕФА Евро-2024 Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин не согласен с критиками Гарета Саутгейта.

«Мне почти отвратительно отношение английских СМИ к Саутгейту. Он самый успешный тренер в истории Англии, но при этом подвергается нападкам и насмешкам, разве что после выхода в финал Евро к нему стали относиться как к национальному герою.

Я жду от них извинений перед Гаретом. Я знаю, что подобное в футболе случается, но это неправильно», – сказал президент УЕФА в интервью Рио Фердинанду.

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60 комментариев
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У Чеферина чеченские корни
+103
-2
+101
Тупо повезло, что 1,5 минуты словаки не дотерпели, а теперь из посредственности лепят какого-то Анчелотти
+66
-5
+61
С нулем трофеев как он может быть самым успешным? Запарили с этой мантрой после двух проигранных финалов.
+60
-12
+48
Ответ Трент Резнор
У Чеферина чеченские корни
Тогда пусть сам извиниться перед Сборной России !
Из-за него сегодня в финале не играем !
+33
-5
+28
Ответ Трент Резнор
У Чеферина чеченские корни
чифирские
+22
-2
+20
Ответ JuVero
С нулем трофеев как он может быть самым успешным? Запарили с этой мантрой после двух проигранных финалов.
у Англии один финал за всю историю до Саутгейта
+24
-4
+20
Ответ JuVero
С нулем трофеев как он может быть самым успешным? Запарили с этой мантрой после двух проигранных финалов.
У Саутгейта 4 чемпионата - два финала, 1/2 и 1/4. Такую серию в течение 8 лет не выдавал никто. Даже если не выиграет, это будет самая успешная серия за всю историю.
+20
-2
+18
Ответ JuVero
С нулем трофеев как он может быть самым успешным? Запарили с этой мантрой после двух проигранных финалов.
А у кого из английских тренеров есть трофеи со сборной с 1966 года?))
+11
-2
+9
Извиняюсь! Я тоже критиковал Саутгейта
+6
-1
+5
Самые успешные в истории Англии это Альф Рэмси и Боб Пейсли.
+4
0
+4
Ответ Burel
у Англии один финал за всю историю до Саутгейта
у Англии 1 трофей до Саутгейта, при Саутгейте 0 трофеев

Так, что он априори не может быть самым успешным.
+6
-2
+4
Ответ mg-3
А у кого из английских тренеров есть трофеи со сборной с 1966 года?))
Как он может быть самым успешным, если в 1966 у тренера другого был трофей? Повторяю в 25 раз.
+3
0
+3
Ответ Momus1
Тупо повезло, что 1,5 минуты словаки не дотерпели, а теперь из посредственности лепят какого-то Анчелотти
Да им прет сильно та же Швейцария была бы чуть выше классом по исполнителям в доп время должна была из большого количества хороших моментов забивать
+3
0
+3
Жди
+5
-2
+3
Ответ Артем Фенькин
То есть мало того, что мы должны терпеть то, что лучшая по составу в атаке играет в автобус, так мы ещё за это должны извиняться???
Да
+2
0
+2
Чеферин излишне дипломатичен)
Физрук есть физрук.
+2
0
+2
А не пойти ли Чеферину... На хутор бабочек ловить
+2
0
+2
можно не любить футбол Саутгейта - это нормально, у всех свои вкусы.
но вся остальная критика про отсутствие трофеев, про везение (4 турнира уже везёт), про помощь судей, про самый лучший состав - это от слабоумия.
+3
-1
+2
Чеферин:"Извинись,дон,скажи что ты был не прав"
+2
-1
+1
Ответ Glukinho
чифирские
Чеферин чифирил чифирил, да не вычифирил
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Тогда пусть сам извиниться перед Сборной России ! Из-за него сегодня в финале не играем !
Точно из-за него? )))
+1
0
+1
Ответ Its my life
Чефиоров
Чуфыров
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
У Чеферина чеченские корни
Чефиоров
+1
0
+1
Поэтому помогли в полуфинале с Нидерландами.
+1
0
+1
Какой он нахрен супер тренер, с таким поколением игроков, с таким составом, с Палмером в запасе, Черчесов бы вынес всех на этом Евро.
+2
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Как скоро начнёте извиняться мистер Чеферин?
+1
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Чеферин с Саутгейтом в замазке?:)
+1
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Просто Чеферин такой же «профессионал» как и Саутгейт. Он больше себя защищает
+1
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Ответ frumkin78
Какой он нахрен супер тренер, с таким поколением игроков, с таким составом, с Палмером в запасе, Черчесов бы вынес всех на этом Евро.
Там и Трент в запасе
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Смерть стоит того чтобы жить
А саутгейт
Стоит Того чтобы ждать
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