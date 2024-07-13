Жирков про боссов «Зенита»: «Миллер и Медведев живут футболом, титулы им не приедаются. Звездочек над эмблемой становится все больше»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев Алексей Миллер Р-Спорт Футбол

Юрий Жирков положительно оценил работу руководства «Зенита».

В сезоне-2023/24 команда под руководством Сергея Семака выиграла чемпионство в Мир РПЛ, а также Фонбет Кубок России и Суперкубок страны. 

«Думаю, таким лидерам, которые управляют командой, никогда не надоест получать титулы. И Миллер, и Медведев любят футбол, они живут этим.

Победы никогда не приедаются, а звездочек над эмблемой становится все больше и больше», – сказал бывший защитник «Зенита».

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68 комментариев
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Без денег Газпрома и Медведев , и Миллер вообще никто , как футбольные функционеры. Ползали бы во второй лиге со своей любовью в лучшем случае, а звездочки считали бы на небе.
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+57
Миллер и Медведев живут Газпромом и его дивидендами, остальное лишь мелочь и показуха…
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-17
+45
Ответ Антон Путятин
летать на каждый, матч Зенита это показуха? )))
Президент Зенита, очень богатый мужчина, летает со своей командой на фирменном самолёте в первом или бизнес классе, сидит в VIP ложах на матчах, где его встречают высокопоставленные чиновники и представители, вкусно и дорого кушает, а возможно выпивает и много других распрекрасных мероприятий для досуга, кайфует и наслаждается жизнью, ну что не так….))) Это же не дома сидеть с женой или детьми, хозяйством заниматься, ходить на работу и по магазинам и т.д. Ну прямо герой Труда и без него там не разберутся или игру отменят или ещё какие проблемы начнутся…., ну правда чтоли??)))
+43
-6
+37
Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
Запахло протухшей аленятиной. Девушки его без денег стороной обходят)) прикинь, есть такие мужики, и их много, кому и без денег дают, хоть бы не позорился так)
+31
-7
+24
Интересно было бы посмотреть на то, как они «живут футболом», если бы не «национальное достояние». Понятно, что к хоккею и СКА это также относится в полной мере.
+21
-6
+15
Ответ Алешка Терминатор
Стремление к титулам - это прекрасно. Только стремление - за государственный счёт. А в еврокубках при этом - Мальмё и Брюгге. А так, Александр Петрович Старков чемпиона Латвии со Сконто тоже неоднократно выигрывал. Тоже стремился к титулам.
Вот когда Лукойл перестанет получать от государства различные послабления по НДПИ и будет его платить как все, тогда и сможете чем-то возмущаться. А так будьте добры вернуть в бюджет 980 млрд за последние 4 года.
Сектанты "частного капитала" вместе с краснодарскими, которые уже 5 лет на кормушку Галицкого в МинОбороны твердят "это другое и это бизнес".
Задолбали.
+12
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+8
Откуда у Миллера столько времени, чтобы жить футболом? Без сна и выходных живёт? ))
+10
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+6
Ответ xa-xa
А чем условный факел или ротор хуже зенита , дайте им столько же денег от Газпрома и Миллер с Медведевым будут не нужны
И Динамо давали и Анжи. Не помогло.
+13
-8
+5
Ответ Вячеслав Припузов
Зениту, чтобы догнать Спартак нужно выиграть 9 чемпионатов, а Спартаку, чтобы получить ещё одну звезду 4
Сдаётся мне Зенит догонет лет через 10.
+5
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Ответ Антон Путятин
летать на каждый, матч Зенита это показуха? )))
А это нормально, что тот кому поручено отвечать за весь газ "летает на каждый матч Зенита" ?? И за чей счёт он летает, за счёт Газпрома? А с какой стати?
+5
-2
+3
Ответ Alex.K71
Президент Зенита, очень богатый мужчина, летает со своей командой на фирменном самолёте в первом или бизнес классе, сидит в VIP ложах на матчах, где его встречают высокопоставленные чиновники и представители, вкусно и дорого кушает, а возможно выпивает и много других распрекрасных мероприятий для досуга, кайфует и наслаждается жизнью, ну что не так….))) Это же не дома сидеть с женой или детьми, хозяйством заниматься, ходить на работу и по магазинам и т.д. Ну прямо герой Труда и без него там не разберутся или игру отменят или ещё какие проблемы начнутся…., ну правда чтоли??)))
Стахановец вечный...
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+3
Ответ КЕША
Без денег Газпрома и Медведев , и Миллер вообще никто , как футбольные функционеры. Ползали бы во второй лиге со своей любовью в лучшем случае, а звездочки считали бы на небе.
Нет, думаю я, что они бы зависали на sport.s и комментировали спартачок с зенитом.
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Ответ La Crosse Bobcats
а чемпионство Спартака 1996 нормальное несмотря на клоунаду Березовского? )))) а если бы такие голы Березовский пропустил от ярославского Шинника и камышинского Текстильщика, их чемпионства считались бы нормальными?
Да, чемпионство Спартака 1996 - нормальное. В этом году в целом был очень интересный и конкурентный чемпионат. Толстых приглашал Чеботарёва "посмотреть в глаза ребятам" после известной ничьи, Лом-Али Ибрагимов феерил. И т.п.

Если Шинник или Текстильщик станут чемпионами в схожих условиях, вопросов к ним не будет.
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Жирков побереги язык.
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Стремление к титулам - это прекрасно. Только стремление - за государственный счёт. А в еврокубках при этом - Мальмё и Брюгге. А так, Александр Петрович Старков чемпиона Латвии со Сконто тоже неоднократно выигрывал. Тоже стремился к титулам.
+7
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Ответ Owen_the_Simple
Раз уж тут болельщики популярного Спартачка набились, то вот им забавный факт: между появлением первой и четвёртой звёзд Спартак не выиграл ни одного чемпионата.
Вот ещё забавный факт: до покупки Газпромом в 2005, Зенит выиграл одно чемпионство. А потом эффективный топ-менеджер Газпрома Миллер, успешно поработавший в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 90-х, вывел клуб на новый уровень. Честь ему и хвала.
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
Он имел ввиду чьи деньги
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Ответ xa-xa
А чем условный факел или ротор хуже зенита , дайте им столько же денег от Газпрома и Миллер с Медведевым будут не нужны
спартаку дали и нифига, то пятые то восьмые )
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Ответ Алешка Терминатор
Опять провинциальные комплексы. Новость про Зенит, но его болельщики не могут жить без Большого Брата. При чём здесь вообще Лукойл? Речь о том, что конкретно Миллеру и конкретно Медведеву "никогда не надоест получать титулы". Только эти титулы, учитывая условия, в которых они получены - фуфельные и картонные. Гордиться и трясти ими - уподобляться Роме Ротенбергу.
братик, а если бы титулы брали яровлавский Шинник или камышинский Текстильщик, они были бы картонными?
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Ответ Михаил Зюбин
Сидеть на такой кормушки то, конечно не приедается... Пусть попробуют в условном Факеле с таким же энтузиазмом поработать.
Миллер и начинал с "условного Факела". А не с Динамо Киев, как некоторые другие владельцы
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Ответ Алешка Терминатор
Стремление к титулам - это прекрасно. Только стремление - за государственный счёт. А в еврокубках при этом - Мальмё и Брюгге. А так, Александр Петрович Старков чемпиона Латвии со Сконто тоже неоднократно выигрывал. Тоже стремился к титулам.
а у вас сколько кубков УЕФА? )
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Ответ Вячеслав Припузов
Звездочек над эмблемой все больше, аж целых две)))) как бы то ни было Зениту по звездочками до Спартака ещё, как до луны...
Да... 10 лет ещё.
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Комментарий удален модератором
Ответ Алешка Терминатор
Опять провинциальные комплексы. Новость про Зенит, но его болельщики не могут жить без Большого Брата. При чём здесь вообще Лукойл? Речь о том, что конкретно Миллеру и конкретно Медведеву "никогда не надоест получать титулы". Только эти титулы, учитывая условия, в которых они получены - фуфельные и картонные. Гордиться и трясти ими - уподобляться Роме Ротенбергу.
Комментарий удален модератором
Юра, Юра читай ты лучше книжки про Войну...кому "величие", да за народный счет, - наскучит....на то они и Баре...Медведев, ясно - трактирный половой...
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Ответ Uriah Heep
Интересно было бы посмотреть на то, как они «живут футболом», если бы не «национальное достояние». Понятно, что к хоккею и СКА это также относится в полной мере.
зато мы посмотрели, как 70 лет при ссср жили мос команды))
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Ответ samarskij-kuzmich
Откуда у Миллера столько времени, чтобы жить футболом? Без сна и выходных живёт? ))
Просто работать не надо
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Ответ Gord Lane
Так Ноттингем и покруче Зенита, при чем всегда был, а не только в прошлом.
В то время - да, а сейчас несопоставимы.
А в конце 70-х - начале 80-х. выходит, ему не было равных в Европе.
Где же он был всё это время и где же он сейчас?
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Ответ Антон Путятин
И Динамо давали и Анжи. Не помогло.
Там деньги частные были. У Анжи Керимова,у Динамо...,хотя учи историю Футбола,я не обязан поучать.
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Ответ xa-xa
А чем условный факел или ротор хуже зенита , дайте им столько же денег от Газпрома и Миллер с Медведевым будут не нужны
В том-то и дело, что Факел и Ротор условные,
а Зенит - безусловный!
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