Жирков про боссов «Зенита»: «Миллер и Медведев живут футболом, титулы им не приедаются. Звездочек над эмблемой становится все больше»

Юрий Жирков положительно оценил работу руководства «Зенита».

В сезоне-2023/24 команда под руководством Сергея Семака выиграла чемпионство в Мир , а также Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.

«Думаю, таким лидерам, которые управляют командой, никогда не надоест получать титулы. И Миллер, и любят футбол, они живут этим.

Победы никогда не приедаются, а звездочек над эмблемой становится все больше и больше», – сказал бывший защитник « ».

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