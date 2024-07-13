Жирков про боссов «Зенита»: «Миллер и Медведев живут футболом, титулы им не приедаются. Звездочек над эмблемой становится все больше»
Юрий Жирков положительно оценил работу руководства «Зенита».
В сезоне-2023/24 команда под руководством Сергея Семака выиграла чемпионство в Мир РПЛ, а также Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.
«Думаю, таким лидерам, которые управляют командой, никогда не надоест получать титулы. И Миллер, и Медведев любят футбол, они живут этим.
Победы никогда не приедаются, а звездочек над эмблемой становится все больше и больше», – сказал бывший защитник «Зенита».
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Сектанты "частного капитала" вместе с краснодарскими, которые уже 5 лет на кормушку Галицкого в МинОбороны твердят "это другое и это бизнес".
Задолбали.
Если Шинник или Текстильщик станут чемпионами в схожих условиях, вопросов к ним не будет.
А в конце 70-х - начале 80-х. выходит, ему не было равных в Европе.
Где же он был всё это время и где же он сейчас?
а Зенит - безусловный!