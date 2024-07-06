Фанаты Англии и Германии устроили потасовку в Дюссельдорфе. Англичане скандировали: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы побеждали на войне?»

Болельщики сборных Англии и Германии устроили стычку в Дюссельдорфе.

Немецкая команда уступила сборной Испании (1:2) в дополнительное время в матче 1/4 финала .

После игры на улицах Дюссельдорфа, где Англия сыграет со Швейцарией, болельщики английских и немецких команд устроили потасовку.

«Английские болельщики насмехались над немцами из-за их поражения от Испании, а затем начали скандировать что-то вроде: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы побеждали на войне?»

Было около 20 англичан, которые устроили столкновение с группой немцев, а затем пара из них ввязалась в драку», – рассказал один из очевидцев эпизода.

Добавляется, что в немецких болельщиков бросали стаканы с пивом.

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