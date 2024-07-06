Фанаты Англии и Германии устроили потасовку в Дюссельдорфе. Англичане скандировали: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы побеждали на войне?»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу болельщики Евро-2024 Футбол

Болельщики сборных Англии и Германии устроили стычку в Дюссельдорфе.

Немецкая команда уступила сборной Испании (1:2) в дополнительное время в матче 1/4 финала Евро-2024.

После игры на улицах Дюссельдорфа, где Англия сыграет со Швейцарией, болельщики английских и немецких команд устроили потасовку.

«Английские болельщики насмехались над немцами из-за их поражения от Испании, а затем начали скандировать что-то вроде: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы побеждали на войне?»

Было около 20 англичан, которые устроили столкновение с группой немцев, а затем пара из них ввязалась в драку», – рассказал один из очевидцев эпизода.

Добавляется, что в немецких болельщиков бросали стаканы с пивом.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вы когда-нибудь видели, чтобы англичане побеждали на Евро ? Нет ? Вот и я тоже.
+127
-7
+120
А где мелкобриты то побеждали? Как сбежали с позором из Дюнкерка в 1940 за Ла-Манш? 😁
+75
-20
+55
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Англия всегда вела войны чужими руками.
Это не так. А даже когда вела, то разве это плохо? Ты этим комментом лишь похвалил тех, кого хотел унизить.
+43
-15
+28
Безотносительно этих инцидентов, я люблю английский футбол, но сегодня хочу чтоб это УГ поехало домой, а в 1/2 вышла приятно играющая 🇨🇭
+23
-3
+20
Ответ angry horse
А что в первой мировой войне? Основные боевые действия с немцами на Западном фронте вела Франция, основные потери там у них😎
То есть 6 млн англичан участвовавших в первой мировой, и около 1 млн потери, это так детские сказки что-ли? Вы хоть немного историю изучите? Или только 1 канал смотрите?
+21
-3
+18
Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
Подобие футбола было еще у викингов))
Чуть пожестче, но главное было забить гол))
Может это они у кого-то переняли и выдали за свое?))
+20
-4
+16
Ответ Noken
Можешь почитать. Ну а так вообще весело, что будучи из России тебе ближе сторона немцев.
А с чего мне должны быть ближе англичане, которые столетиями покушаются на территориальную целостность России, один период гражданской войны чего стоит, с такими "союзничками" и враги не нужны😎
+27
-15
+12
Англия всегда вела войны чужими руками.
+28
-16
+12
Дураков везде хватает
+10
-1
+9
Немцы пели про Дюнкерк.
+10
-2
+8
Англию в обоих мировых войнах и вообще всю её историю спасало исключительно островное положение, это главная причина почему она до сих пор существует.Будь у неё сухопутная граница с Европой всё было бы по-другому.А немцы в военном искусстве безусловно напорядок более мощная нация и повторюсь будь между 2 странами общая граница Англию в 1940 ждала бы судьба Франции)
+19
-11
+8
Ответ Папа Футбола
Вы когда-нибудь видели, чтобы англичане побеждали на Евро ? Нет ? Вот и я тоже.
Англия - позор европейского футбола
+9
-1
+8
Ответ angry horse
А где мелкобриты то побеждали? Как сбежали с позором из Дюнкерка в 1940 за Ла-Манш? 😁
Мы конечно мило опустим первую мировую войну, хотя то что вы пишите такой бред уже вас равняет с теми англичанами которые скандировали этот бред
+13
-6
+7
Ответ Ксюша Каблукова
Подобие футбола было еще у викингов)) Чуть пожестче, но главное было забить гол)) Может это они у кого-то переняли и выдали за свое?))
Кстати да, англичане любят чужое за свое выдавать. Например чай
+10
-3
+7
Ответ angry horse
А где мелкобриты то побеждали? Как сбежали с позором из Дюнкерка в 1940 за Ла-Манш? 😁
Можешь почитать. Ну а так вообще весело, что будучи из России тебе ближе сторона немцев.
+20
-14
+6
Татуированные британские чертилы, бросающие стаканчики. В России и Польше вы так себя не ведёте, потому что местные вас сразу в бараний рог скрутят...
+13
-10
+3
Ответ VMX1389
То есть 6 млн англичан участвовавших в первой мировой, и около 1 млн потери, это так детские сказки что-ли? Вы хоть немного историю изучите? Или только 1 канал смотрите?
На 1 канале говорили, что англичане не участвовали в Первой мировой войне?
+4
-1
+3
Ответ Budabuda
Немцы пели про Дюнкерк.
Хм интересно. Очень неоднозначная победа немцев. Дали эвакуироваться союзникам, что им аукнулось потом.
+3
0
+3
Что-то мне подсказывает, что сегодня Англия поедет домой вечерним курьерским поездом, то болельщики гонят, то игроки руками не там машут, допрыгаются!!!
+4
-2
+2
Ответ Vladislav Veselov
Да, как сейчас. Джонсон вмешался в стамбульские переговоры, пообещал для 404 военной победы, а потом слился.
Как вычислить идиота? Называет Украину страной 404
+3
-1
+2
Британская вата :D
+2
0
+2
Че то этот Евро оверполитизирован со стороны всех государств
+4
-2
+2
Не футбольный чемпионат, а Слёт политических проституток.
+7
-5
+2
Англичане могут только других подстрекать на войну, а без союзников, в войне "один на один" когда они кого-побеждали? А вспомнил, победили отсталую Аргентину в войне за маленькие клочок земли в океане.
+3
-1
+2
Ответ Rio de Janeiro
Англию в обоих мировых войнах и вообще всю её историю спасало исключительно островное положение, это главная причина почему она до сих пор существует.Будь у неё сухопутная граница с Европой всё было бы по-другому.А немцы в военном искусстве безусловно напорядок более мощная нация и повторюсь будь между 2 странами общая граница Англию в 1940 ждала бы судьба Франции)
Если бы у бабушки был...
+4
-2
+2
Сегодня сами бриты отлетят от Швейцарии. Недолго осталось радоваться.
+1
0
+1
Среди болельщиков у англичанин как всегда очень много быдла.
+1
0
+1
Видели? Да вроде по возрасту не проходят, чтобы видеть.
А если б не СССР, то Лондон был бы сейчас каким нить Лондштадтом.
А уж про качество футбола этим эээ джентль с позволения сказать менам лучше бы вообще молчать.
Очередной загорелый спас их от позорища. Впрочем и не спас - позорище налицо.
+2
-1
+1
Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
🚑🚑🚑
+2
-1
+1
А как норвеги унижали великую Англию?))
Вы обе никакие воины, к тому же трусы.
+6
-5
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий