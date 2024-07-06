Фанаты Англии и Германии устроили потасовку в Дюссельдорфе. Англичане скандировали: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы побеждали на войне?»
Болельщики сборных Англии и Германии устроили стычку в Дюссельдорфе.
Немецкая команда уступила сборной Испании (1:2) в дополнительное время в матче 1/4 финала Евро-2024.
После игры на улицах Дюссельдорфа, где Англия сыграет со Швейцарией, болельщики английских и немецких команд устроили потасовку.
«Английские болельщики насмехались над немцами из-за их поражения от Испании, а затем начали скандировать что-то вроде: «Вы когда-нибудь видели, чтобы немцы побеждали на войне?»
Было около 20 англичан, которые устроили столкновение с группой немцев, а затем пара из них ввязалась в драку», – рассказал один из очевидцев эпизода.
Добавляется, что в немецких болельщиков бросали стаканы с пивом.
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Чуть пожестче, но главное было забить гол))
Может это они у кого-то переняли и выдали за свое?))
А если б не СССР, то Лондон был бы сейчас каким нить Лондштадтом.
А уж про качество футбола этим эээ джентль с позволения сказать менам лучше бы вообще молчать.
Очередной загорелый спас их от позорища. Впрочем и не спас - позорище налицо.
Вы обе никакие воины, к тому же трусы.