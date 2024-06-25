Сергей Юран: «Я доказал востребованность – это отмечали специалисты и мэтры. В следующем сезоне буду главным тренером, надеюсь»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран высказался о возможном возвращении к работе.

55-летний специалист был уволен из «Пари НН» в апреле 2024 года.

«У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата.

Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, в начале чемпионата. Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первые пять туров, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа.

Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность – это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», – сказал бывший главный тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран.

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11 комментариев
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Химки уже соскучились.
К зиме опять туда.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Химки уже соскучились. К зиме опять туда.
Осенью все Юраны летят в Химки
+3
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Поменьше нужно характер показывать там где не нужно
+1
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Барсика в Барселону!🐱👍
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Метры отступных очень уважают Сергея
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Долго нигде не задерживается это можно сказать точно.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Химки уже соскучились. К зиме опять туда.
артига, отличный тренер за свои деньги. если химки выберут его, то юран без шансов.
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Ответ Ветер
артига, отличный тренер за свои деньги. если химки выберут его, то юран без шансов.
нужен ли Химкам отличный тренер - большой вопрос. их ротация Талалаев-Юран вполне устраивает
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Ответ Матвей Суицидин
нужен ли Химкам отличный тренер - большой вопрос. их ротация Талалаев-Юран вполне устраивает
возможен и такой вариант, что сами тренеры, подписывая долгосрочный контракт с химками, провоцируют потом руководство на расторжение, и извольте, платите неустоечку.
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