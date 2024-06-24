Хоселу перейдет в катарскую «Аль-Гарафу». Анчелотти хотел сохранить форварда в «Реале»
Хоселу продолжит карьеру в Катаре.
По информации Фабрицио Романо, нападающий «Эспаньола» решил перейти в «Аль-Гарафу», несмотря на готовность «Реала» выкупить его. Сохранить игрока хотел главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.
Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, детали сотрудничества с футболистом будут согласованы в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Хоселу перейдет в Саудовскую Аравию.
В минувшем сезоне испанец провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.
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