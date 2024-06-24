Хоселу перейдет в катарскую «Аль-Гарафу». Анчелотти хотел сохранить форварда в «Реале»

Хоселу продолжит карьеру в Катаре.

По информации Фабрицио Романо, нападающий « » решил перейти в «Аль-Гарафу», несмотря на готовность « » выкупить его. Сохранить игрока хотел главный тренер «сливочных» .

Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, детали сотрудничества с футболистом будут согласованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что перейдет в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне испанец провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?