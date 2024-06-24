Хоселу перейдет в катарскую «Аль-Гарафу». Анчелотти хотел сохранить форварда в «Реале»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Гарафа Хоселу Футбол

Хоселу продолжит карьеру в Катаре.

По информации Фабрицио Романо, нападающий «Эспаньола» решил перейти в «Аль-Гарафу», несмотря на готовность «Реала» выкупить его. Сохранить игрока хотел главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, детали сотрудничества с футболистом будут согласованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Хоселу перейдет в Саудовскую Аравию. 

В минувшем сезоне испанец провел за «Реал» 49 матчей, забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов. Его статистика – здесь.

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23 комментария
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За сезон добился большего, чем 99% футболистов за всю карьеру. Действительно помог своей любимой команде в сложные моменты. Так что имеет право выбрать деньги, спасибо Хоселу за этот год
+101
-4
+97
Жаль, но он имеет право. Реал дал ему хороший трамплин
+47
-1
+46
Сказка для Хоселу сбылась 👌
Можно и на заработки 🫰
+40
-1
+39
Ответ ShamilK
Странная ситуация. Месяцами твердили, что у Хоселу огромное предложение от Саудовского клуба, а он переходит вообще в Катар. В очередной раз мнение Анчелотти ни во что не ставят. То Менди слить пытаются, то теперь Хоселу. Потом только не вешайте на Карло все неудачи. Огромная потеря для Мадрида. Хоселу бился и взламывал автобусы, когда ватокат Мадрида ничего не мог придумать. Таранный форвард в любом случае нужен
Так он сам захотел уйти из Реала из-за прихода Эндрика с Мбаппе. Реал хотел его выкупить и оставить, но он сам не захотел оставаться
+19
0
+19
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
За сезон добился большего, чем 99% футболистов за всю карьеру. Действительно помог своей любимой команде в сложные моменты. Так что имеет право выбрать деньги, спасибо Хоселу за этот год
Думаю, что дело не только в деньгах. Всё-таки Мбаппе и Эндрик приходят, и если он и раньше был резервной опцией, то теперь и вовсе из запаса вылезать не будет практически. А там и денег поднимет, и поиграет ещё в основе, даже звездой будет, уже немолодой по футбольным меркам
+14
-1
+13
Жаль на самом деле, Хоселу настоящий джокер
+8
0
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Удачи Хоселу, настоящий мадридиста, даже когда не все получалось на поле был горд что он играет за Реал. Спасибо за самоотдачу и отдельно за матч с Баварией!
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-1
+6
Всего хорошего, Хоселу! Не забудем твой дубль Баварии!
+6
-1
+5
Сделал дело - отдыхай смело 😎
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+4
Он был вспышкой , но очень яркой!
+3
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+3
Спасибо, Хоселу! Принес много пользы команде в этом сезоне.
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+3
Ответ ShamilK
Странная ситуация. Месяцами твердили, что у Хоселу огромное предложение от Саудовского клуба, а он переходит вообще в Катар. В очередной раз мнение Анчелотти ни во что не ставят. То Менди слить пытаются, то теперь Хоселу. Потом только не вешайте на Карло все неудачи. Огромная потеря для Мадрида. Хоселу бился и взламывал автобусы, когда ватокат Мадрида ничего не мог придумать. Таранный форвард в любом случае нужен
Причем тут мнение Анчелотти, если игрок сам хочет уйти?
+2
0
+2
Жаль, под навал в конце неудачного матча очень был бы нужен
+2
0
+2
Много решающих мячей забил в прошлом сезоне
+2
0
+2
Спасибо за дубль, легенда
+2
0
+2
Хоселу>>>>Левандовски>>>>Смолов>>>>Ямяль
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Сперва хотел написать: не рановато ли? Но потом увидел, что ему уже 34. Так что да, за команду мечты поиграл, теперь можно и деньги внукам заработать :)
+1
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Ответ KorbenDaIlas
Жаль, но он имеет право. Реал дал ему хороший трамплин
Самое главное - своевременно:))
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Бавария его не забудет
+3
-2
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Он заслуживает последний большой контракт
Этот сезон отработал в Мадриде на ура
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Навсегда запомню его дубль в ворота Баварии) Удачи тебе Хоселу, спасибо за этот сезон
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За год Хоселу сделал больше чем Йович,Азар и Мариано вместе взятые
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