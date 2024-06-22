Обзор матча Грузия — Чехия, группы F на Евро 2024, 22.06.2024

Дебютант финального турнира чемпионата Европы сборная Грузии провела свой второй поединок на Евро 2024. Соперником была сборная Чехии. Матч состоялся в Гамбурге на Фолькспаркштадионе и закончился со счетом 1 : 1.

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽

Обе команды проиграли в первом туре и каждой нужны были очки. Если сборная Чехии в первом поединке против португальцев действовала первым номером, то в матче с грузинской командой с первых минут захватила инициативу. Атаки на ворота Георгия Мамардашвили следовали одна за другой, но голкипер действовал безупречно. Не смог выручить он только на 21-й минуте, мяч в его ворота отправил Адам Гложек, но ВАР отменил взятие ворот, поскольку нападающий подыграл себе рукой. Показалось, что футболисты сборной Чехии выплеснули все эмоции во время празднования взятия ворот, поскольку затем грузины выровняли игру, стали атаковать большими силами и в самом конце первого тайма заработали право на пенальти. Вновь рука, только уже в своей штрафной правила нарушил Робин Гранач. Жорж Микаутадзе уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. На последних секундах первого тайма Мамардашвили вновь спас свою команду, среагировав на опасный удар Патрика Шика.

Во втором тайме Вилли Саньоль перестроил игру своей команды при обороне на 5-4-1, рассчитывая на быстрые контратаки, и они были. Но сначала сборная Чехии реализовала один из своих многочисленных стандартов. На 59-й минуте после подачи углового Ондржей Лингр пробил головой в штангу, но первым на отскоке оказался Патрик Шик. В дальнейшем сборная Чехии больше атаковала, больше била по воротам, но самый опасный момент появился у команды Грузии на пятой добавленной минуте. Выход три в одного, мяч оказался у Сабы Лобжанидзе, однако из убойной позиции он пробил выше ворот. Ничья никого не устроила, но обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Смотреть видео

➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!

➡️ Забрать фрибет 3 000₽