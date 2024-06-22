Мерсон назвал Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ, Анри – 2-м: «У Денниса были глаза на затылке. Тьерри играл как 20-летний в лиге до 12 лет»

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия Арсенал Иан Райт Деннис Бергкамп Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон назвал Денниса Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ.

«Я поставлю Тьерри Анри на второе место. На мой взгляд, его легко можно поставить на первое. Легко. Он единственный игрок Премьер-лиги на моей памяти, который играл как 20-летний в лиге до 12 лет.

Но на первое место я поставлю игрока, который был моим лучшим партнером с огромным отрывом. Я не думал, что профессиональный футболист может быть настолько хорош. Это Деннис Бергкамп.

Он был невероятен. У меня был хороший интеллект, я мог видеть все на футбольном поле. У меня было хорошее видение. Но я никогда не видел никого подобного ему. У него были глаза на затылке. Он был холоден как лед.

Спросите любого, кто играл с ним... Все нападающие хотели играть с ним. Спросите Тьерри Анри – он тоже назовет Денниса Бергкампа. Иан Райт назовет Бергкампа.

Если ты пытался убежать, он тебя останавливал. У него было все», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии в подкасте Football’s Greatest.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Голы Денниса Ньюкаслу в АПЛ и Аргентине на ЧМ это просто шедевры
+25
-5
+20
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Вообще-то это называется элегантность.
Бергкамп действительно один из самых элегантных игроков в истории футбола.
+13
0
+13
Жаль, что Деннис Бергкамп так и не получил Золотой мяч (были близок в 1992г. - 3-е место, в 1993г. - 2-е место, в 1997г. - 4-е место).
+13
-1
+12
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
201 гол за карьеру у Бергкампа (про голевые молчу) – это какой защитник столько забивает?
+15
-3
+12
Ответ Amalfitano
И вообще АПЛ 20-25-ти летней лавности это еще эпоха чёткого разделения на топ клубы и все остальные. С одной стороны та эпоха великих игроков и великих команд, а с другой стороны понимаешь каких титанических трудов стоят чемпионства нынешнего гегемона. Уровень сопротивления настолько вырос, что основной игрок сборной Бразилии спокойно себе играет в составе серелняка и это никого не удивляет.
Это основные игроки Бразилии скатились до уровня середняка, а не лига выровнялась. Ливерпуль со второго места набрал больще очков чем Ферги за все свои чемпионские сезоны.
+12
-3
+9
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
он с мячом как будто вальс танцевал
на самом деле потрясающий игрок
+7
-2
+5
А мне вот Дзола в Челси нравился. И чем старше был Дзола тем кручеон играл!
+5
-2
+3
Ответ Артём Никулин
201 гол за карьеру у Бергкампа (про голевые молчу) – это какой защитник столько забивает?
Куман, Пассарелла, Рамос, Карлос
+4
-2
+2
Да. Не вижу сегодня таких.
посмотрите в youtube.
+1
0
+1
Полностью согласен. Беркамп был моим любимым игроков в Арсенале Венера. Он иногда творил чудеса.
+1
0
+1
Бергкамп-Федерер
0
0
0
Ответ Пользователь_7
Куман, Пассарелла, Рамос, Карлос
Стив Брюс - 113 голов, половину за МЮ
+2
-2
0
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Ну не как у защитника, 120 мячей за Арсенал это не шухры мухры. Ещё и 111 ассистов, по формуле трансфермаркета, включающего не только голевые передачи, но и заработанные для других игроков пенки, и голы после ударов Бергкампа в каркас ворот
+1
-1
0
Ответ Born is the King
Это мало для напа, который играл 20 лет
Бергкамп все таки не чистый нападающий, в оттяжке играл в основном
+1
-1
0
Ответ AprasidzE
Это основные игроки Бразилии скатились до уровня середняка, а не лига выровнялась. Ливерпуль со второго места набрал больще очков чем Ферги за все свои чемпионские сезоны.
По поводу клубов я именно это и написал. Нынче всё сложнее достаётся. По поводу игроков сборной Бразилии не согласен. 20-30 лет назад это были игроки из состава итальянских и испанских середняков. А Дунга вообще капитанил будучи игроком японского клуба. Я настаиваю, что нынешний уровень английских середняков настолько высок, что игрок сборной Бразилии вполне соответствует этому уровню.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий