Мерсон назвал Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ, Анри – 2-м: «У Денниса были глаза на затылке. Тьерри играл как 20-летний в лиге до 12 лет»
Пол Мерсон назвал Денниса Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ.
«Я поставлю Тьерри Анри на второе место. На мой взгляд, его легко можно поставить на первое. Легко. Он единственный игрок Премьер-лиги на моей памяти, который играл как 20-летний в лиге до 12 лет.
Но на первое место я поставлю игрока, который был моим лучшим партнером с огромным отрывом. Я не думал, что профессиональный футболист может быть настолько хорош. Это Деннис Бергкамп.
Он был невероятен. У меня был хороший интеллект, я мог видеть все на футбольном поле. У меня было хорошее видение. Но я никогда не видел никого подобного ему. У него были глаза на затылке. Он был холоден как лед.
Спросите любого, кто играл с ним... Все нападающие хотели играть с ним. Спросите Тьерри Анри – он тоже назовет Денниса Бергкампа. Иан Райт назовет Бергкампа.
Если ты пытался убежать, он тебя останавливал. У него было все», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии в подкасте Football’s Greatest.
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Бергкамп действительно один из самых элегантных игроков в истории футбола.
на самом деле потрясающий игрок
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