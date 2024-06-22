Мерсон назвал Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ, Анри – 2-м: «У Денниса были глаза на затылке. Тьерри играл как 20-летний в лиге до 12 лет»

Пол Мерсон назвал Денниса Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ.

«Я поставлю на второе место. На мой взгляд, его легко можно поставить на первое. Легко. Он единственный игрок Премьер-лиги на моей памяти, который играл как 20-летний в лиге до 12 лет.

Но на первое место я поставлю игрока, который был моим лучшим партнером с огромным отрывом. Я не думал, что профессиональный футболист может быть настолько хорош. Это Деннис Бергкамп.

Он был невероятен. У меня был хороший интеллект, я мог видеть все на футбольном поле. У меня было хорошее видение. Но я никогда не видел никого подобного ему. У него были глаза на затылке. Он был холоден как лед.

Спросите любого, кто играл с ним... Все нападающие хотели играть с ним. Спросите Тьерри Анри – он тоже назовет . назовет Бергкампа.

Если ты пытался убежать, он тебя останавливал. У него было все», – сказал бывший полузащитник « » и сборной Англии в подкасте Football’s Greatest.

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