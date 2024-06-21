Шапаренко набрал 10 очков против Словакии в фэнтези Евро. У полузащитника Украины гол и ассист

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Фэнтези Николай Шапаренко Футбол

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко помог обыграть Словакию (2:1).

Во 2-м туре Евро он забил сам и отдал голевую передачу на Романа Яремчука во втором тайме. 

Таким образом, Шапаренко набрал 10 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, а также +2 за то, что провел на поле 60+ минут. Шапаренко заменили на 92-й минуте.

Николай в составе на 2-й тур у 93 (0,33%) фэнтези-менеджеров.

В третьем туре Украина играет с Бельгией. У команды есть шансы на выход в плей-офф.

2 комментария
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Великий футболист, любой наш и рядом не стоял)))💯💯💯💯
+4
-1
+3
Одним из первых взял его в фэнтези, не прогадал, оставив его и убрав Довбика.
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