Шапаренко набрал 10 очков против Словакии в фэнтези Евро. У полузащитника Украины гол и ассист

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко помог обыграть Словакию (2:1).

Во 2-м туре Евро он забил сам и отдал голевую передачу на Романа Яремчука во втором тайме.

Таким образом, Шапаренко набрал 10 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, а также +2 за то, что провел на поле 60+ минут. Шапаренко заменили на 92-й минуте.

Николай в составе на 2-й тур у 93 (0,33%) фэнтези-менеджеров.

В третьем туре Украина играет с Бельгией. У команды есть шансы на выход в плей-офф.