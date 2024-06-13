Директор «Балтики» обменял бы финал Кубка России на место в РПЛ: «Выиграть трофей можно и через год, а сейчас мы теряем два в лучшем случае. Кубок не позволил нам дожать в лиге, возможно»

Спортивный директор «Балтики» предположил, почему клуб не смог остаться в РПЛ.

По итогам сезона калининградцы заняли 15-е место в Мир РПЛ и вылетели в Первую лигу через год после выхода в высший дивизион. В Фонбет Кубке России «Балтика» дошла до Суперфинала, где уступила « ».

– « » вылетела из РПЛ. Почему?

– Один из факторов – единовременные травмы двух форвардов: остался один . Просела важная позиция, где нужны мастерство и свежесть. Анхело забивал, но его не хватало на все 90 минут.

Состав был недостаточно глубок – значит, мы ошибались в селекции. Где-то и тренеры, возможно, ошибались с составом и заменами.

– Ты не назвал Кубок. В какой момент он стал «Балтике» важнее, чем борьба за выживание?

– Сколько энергии и эмоций будет у команды, заранее не знаешь. Думаешь, их хватит, – и идешь к обеим целям. Да, если бы можно было отмотать время, наверное, мы бы, возможно, что-то поменяли.

Но осознанно проиграть кубковый матч? Это надо либо выпускать очевидный резерв, либо просто выходить спустя рукава. Оба варианта были нереализуемы. У игроков ротации пошли травмы. Игнашевич использовал в том числе и игроков основы, дозируя их игровое время.

– «Зенит» с невероятным трудом и везением преуспел на двух фронтах. Как можно было ожидать такого же в «Балтике»?

– «Если бы не участвовали в Кубке, закончили бы лучше в РПЛ», – такие мысли возникали. Но это лишь допущение.

– В итоге «Балтике» хватило сил?

– По факту – нет. Кубок – это еще и расход эмоций, в том числе от побед, и дорога. Так или иначе, , возможно, не позволил нам дожать нужный результат в .

– Ты бы обменял путь до финала в Кубке на выживание?

– Конечно. Выиграть трофей можно и через год. А сейчас мы откатываемся назад и теряем в лучшем случае два года. Даже если сразу вернемся, должны будем заново вкатиться в Премьер-лигу, – сказал Армен Маргарян.