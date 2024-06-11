16-летний хавбек сборной Боливии Паньягуа пропустит Кубок Америки из-за отсутствия визы. Его отца не было в стране, когда нужно было подписать документы

Мойсес Паньягуа пропустит Кубок Америки в США из-за отсутствия визы.

Согласно заявлению Боливийской федерации футбола, 16-летний полузащитник не поедет на турнир, так как его отца не было в стране в момент подписания необходимых документов.

«Боливийская федерация футбола уточняет, что игрок Мойсес Паньягуа не будет частью делегации, которая примет участие в международных товарищеских матчах и Кубке Америки, поскольку он не достиг совершеннолетия и, в связи с отсутствием одного из родителей в стране, не удалось завершить оформление документов для визы в Соединенные Штаты Америки», – говорится в заявлении.

Ожидалось, что Мойсес Паньягуа, выступающий за местный клуб «Олвэйс Реди», официально дебютирует за сборную Боливии в товарищеских матчах перед Кубком Америки-2024. В феврале Паньягуа стал вторым среди самых молодых бомбардиров в Кубке Либертадорес, отличившись в возрасте 16 лет и 188 дней.