Экс-тренер «Севильи» Диего Алонсо возглавил «Панатинаикос»
«Панатинаикос» объявил о назначении Диего Алонсо главным тренером.
49-летний уругваец подписал с афинским клубом 2-летний контракт.
Последним местом работы Алонсо была «Севилья», откуда он был уволен в декабре прошлого года спустя 2 месяца после назначения.
Также тренер известен по работе со сборной Уругвая, «Интер Майами» и мексиканским «Монтерреем».
В минувшем сезоне «Панатинаикос» выиграл Кубок Греции и занял 4-е место в национальном чемпионате.
Фото: www.pao.gr