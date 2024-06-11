Экс-тренер «Севильи» Диего Алонсо возглавил «Панатинаикос»

Теги Панатинаикос высшая лига Греция отставки Диего Алонсо Футбол

«Панатинаикос» объявил о назначении Диего Алонсо главным тренером.

49-летний уругваец подписал с афинским клубом 2-летний контракт.

Последним местом работы Алонсо была «Севилья», откуда он был уволен в декабре прошлого года спустя 2 месяца после назначения.

Также тренер известен по работе со сборной Уругвая, «Интер Майами» и мексиканским «Монтерреем».

В минувшем сезоне «Панатинаикос» выиграл Кубок Греции и занял 4-е место в национальном чемпионате.

Фото: www.pao.gr

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3 комментария
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берут пример с Олимпиакоса. У тех тож экс из Севильи, евро титул принес
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А как же Сарри?
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Ответ Shikamaru Alexeevich
берут пример с Олимпиакоса. У тех тож экс из Севильи, евро титул принес
Только у них покруче бывший тренер Севильи, а этот провалился там.
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