Экс-тренер «Севильи» Диего Алонсо возглавил «Панатинаикос»

«Панатинаикос» объявил о назначении главным тренером.

49-летний уругваец подписал с афинским клубом 2-летний контракт.

Последним местом работы Алонсо была «Севилья», откуда он был уволен в декабре прошлого года спустя 2 месяца после назначения.

Также тренер известен по работе со сборной Уругвая, «Интер Майами» и мексиканским «Монтерреем».

В минувшем сезоне « » выиграл Кубок Греции и занял 4-е место в национальном чемпионате.

Фото: www.pao.gr