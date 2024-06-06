Сабрина Виттман возглавила «Ингольштадт». Она первая женщина-главный тренер в топ-3 немецких лиг

Теги бундеслига Германия Д3 Германия Ингольштадт Сабрина Виттман Футбол

Женщина-тренер официально возглавила «Ингольштадт».

Клуб из Третьей лиги Германии объявил о продлении контракта с Сабриной Виттман. В мае этого года «Ингольштадт» назначил ее на пост исполняющего обязанности главного тренера – соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24. 

Теперь Виттман стала первой женщиной-тренером в истории, возглавившей команду из топ-3 немецких лиг на постоянной основе. 

Под руководством 32-летней специалистки «Ингольштадт» провел 3 матча в чемпионате, одержав одну победу и дважды сыграв вничью, а также выиграл финал Кубка лиги Баварии. 

14 комментариев
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Сабрина маленькая Виттман
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Она в футбол играла? Начеканить сколько раз сможет?
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+3
Ответ Юрий Кечко
Сабрина маленькая Виттман
ассистент тренера - циничный черный кот
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+3
Ответ Topwintop
Дойдёт до того что забеременеет после,так скажем,серии послематчевых пенальти.
Юмор, это не ваше
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Уверен не продержится и года)
Мужской коллектив выдавит.
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Мостовой в шоке наверное 😂😂
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Не тренер, а тренерка
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На этой ветке старт разговоров о влажном
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