Сабрина Виттман возглавила «Ингольштадт». Она первая женщина-главный тренер в топ-3 немецких лиг

Женщина-тренер официально возглавила «Ингольштадт».

Клуб из Третьей лиги Германии объявил о продлении контракта с Сабриной Виттман. В мае этого года « » назначил ее на пост исполняющего обязанности главного тренера – соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.

Теперь Виттман стала первой женщиной-тренером в истории, возглавившей команду из топ-3 немецких лиг на постоянной основе.

Под руководством 32-летней специалистки «Ингольштадт» провел 3 матча в чемпионате, одержав одну победу и дважды сыграв вничью, а также выиграл финал Кубка лиги Баварии.