Сабрина Виттман возглавила «Ингольштадт». Она первая женщина-главный тренер в топ-3 немецких лиг
Женщина-тренер официально возглавила «Ингольштадт».
Клуб из Третьей лиги Германии объявил о продлении контракта с Сабриной Виттман. В мае этого года «Ингольштадт» назначил ее на пост исполняющего обязанности главного тренера – соглашение было рассчитано до конца сезона-2023/24.
Теперь Виттман стала первой женщиной-тренером в истории, возглавившей команду из топ-3 немецких лиг на постоянной основе.
Под руководством 32-летней специалистки «Ингольштадт» провел 3 матча в чемпионате, одержав одну победу и дважды сыграв вничью, а также выиграл финал Кубка лиги Баварии.
Мужской коллектив выдавит.